Lotito in antimafia, audizione secretata. Melchiorre (FDI) si concentra sulle radio romane

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Negli ultimi anni, a Roma si sarebbe consolidato un ecosistema mediatico, comprendente emittenti radiofoniche locali, siti di informazione sportiva e canali social, capace di influenzare le dinamiche azionarie tramite informazioni non sempre verificate.

È quanto sarebbe emerso, a quanto si apprende da alcuni partecipanti alla riunione, durante l'audizione in Commissione parlamentare Antimafia del presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito, le cui dichiarazioni sono state secretate. In particolare, il senatore di Fratelli d'Italia Filippo Melchiorre avrebbe puntato l'attenzione sulle radio locali romane, nell'ambito dell'indagine del comitato della Commissione Antimafia che si occupa di "Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive".

Un esempio portato a sostegno di queste dinamiche riguarda la recente diffusione online di indiscrezioni su un presunto interesse per l'acquisizione della S.S. Lazio. Notizia che, diffusa durante le ore di mercato, ha provocato movimenti anomali del titolo della società in Borsa. (ANSA).