Bonucci e il successo ad Euro2020: “Al cambio Immobile-Berardi rimasi shockato"

Ospite delle colone del Magazine USA Sport Illustrated, Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus e protagonista della vittoria dell'Italia all'Europeo 2020 è tornato a parlare del successo di Wembley contro i padroni di casa dell'Inghilterra.

"Più i tifosi inglesi mi fischiava e mi insultava e più godevo e mi caricavo. Abbiamo ottenuto qualcosa che rimarrà nella testa di tutti per sempre. Quando ci siamo avvicinati allo stadio hanno iniziato a salutarci tutti con il "3", come se per loro vincere 3-0 fosse scontato. Mi sono alzato, ho guardato gli altri negli occhi e gli ho detto 'Teniamocelo in mente per dopo'. Quando abbiamo preso gol hanno dato la colpa a Di Lorenzo, ma lui è stato tratto in inganno dal movimento in anticipo che serviva per coprire l'inserimento di Kane.

Al cambio di Immobile per Berardi ho pensato 'Mister ma che c**** di cambio hai fatto'. Non avevamo mai giocato in quel modo, è stata una sua scelta improvvisata che ha messo in difficoltà la loro linea difensiva. Ai supplementari non ho mai avuto la sensazione che potessero segnarci Mancini ci trasmise convinzione nei propri mezzi fin da subito. Prima dell'Europeo ci disse 'Siamo forti e andremo all'Europeo per vincerlo'. L'ultimo rigore? Quando Gigio ha parato il rigore ho avuto due secondi di confusione e poi mi sono reso conto. Donnarumma non ha esultato subito per lo stesso motivo".