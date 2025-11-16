Italia, Bonucci: "L'obiettivo è vincere. Haaland? Abbiamo dei grandissimi difensori"

Leonardo Bonucci, membro dello staff tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Sky in vista del match contro la Norvegia valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Stasera si chiude un cerchio iniziato a Oslo?

"Stasera è una partita che ci deve dare continuità, l'obiettivo è quello di vincere per preparare le partite di marzo con la massima autostima. Vincere aiuta a vincere e questo è il nostro obiettivo per stasera".

Quando c'è da affrontare uno come Haaland, cosa si dice alla difesa?

"Sta dimostrando di essere un grande attaccante, ma abbiamo grandissimi difensori che hanno fatto sempre grandi partite contro questi tipi di giocatori. Abbiamo massima fiducia in loro, sicuramente quello che si troverà maggiormente nella sfida con lui sarà Mancini: sia lui che gli altri faranno una grande partita".

Concentrati su stasera o testa già alla fasce dei playoff?

"Siamo concentrati su questa sera, ce la dobbiamo godere e ci sarà lo stadio pieno. Pensiamo poi ad arrivare a marzo nelle migliori condizioni psicofisiche".