Borussia Dortmund, Guirassy: "Siamo stati bravi a sbloccare subito il match e difendere con ordine"

Serhou Guirassy, premiato come migliore in campo dopo la sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta, ha commentato la vittoria ai microfoni della UEFA sottolineando l'importanza del collettivo: "Non gioco da solo, è stata una prestazione di squadra. Siamo stati bravi a sbloccare subito il match e a trovare il raddoppio; nella ripresa non siamo stati allo stesso livello, ma abbiamo difeso con ordine. Ora ci concentriamo sul campionato, poi la prossima settimana andremo lì con l'unico obiettivo di passare il turno".

L'attaccante è poi entrato nel dettaglio delle reti che hanno deciso l'incontro: "Ho segnato presto con un colpo di testa che ha sorpreso il portiere. Anche il nostro secondo gol è stato splendido, frutto di un'ottima combinazione con Felix Nmecha, che ha chiuso un uno-due perfetto".