Borussia Dortmund, Brandt: "Avremmo potuto segnare anche la terza rete"

Julian Brandt, capitano del Borussia Dortmund, ha commentato la vittoria ai microfoni di ZDF dopo la sfida contro l'Atalanta: "Non è stato affatto semplice. Abbiamo difeso bene come squadra, siamo riusciti a trovare i gol giusti e avremmo potuto segnare anche la terza rete sfruttando meglio le ripartenze".

La gara di ritorno alla New Balance Arena di Bergamo è in programma mercoledì 25 febbraio alle 18,45, quando al fianco dei nerazzurri ci sarà anche il caloroso pubblico di Bergamo.