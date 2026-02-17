Borussia Dortmund, Brandt: "Avremmo potuto segnare anche la terza rete"
Julian Brandt, capitano del Borussia Dortmund, ha commentato la vittoria ai microfoni di ZDF dopo la sfida contro l'Atalanta: "Non è stato affatto semplice. Abbiamo difeso bene come squadra, siamo riusciti a trovare i gol giusti e avremmo potuto segnare anche la terza rete sfruttando meglio le ripartenze".
La gara di ritorno alla New Balance Arena di Bergamo è in programma mercoledì 25 febbraio alle 18,45, quando al fianco dei nerazzurri ci sarà anche il caloroso pubblico di Bergamo.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
