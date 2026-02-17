Atalanta, Hien: "Faremo tesoro degli errori per presentarci in modo diverso a Bergamo"

Isak Hien, difensore dell'Atalanta, ha analizzato la sfida ai microfoni della UEFA nel post-partita di Borussia Dortmund-Atalanta: "Eravamo consapevoli della loro forza e della loro rapidità. Faremo tesoro degli errori commessi stasera per presentarci la prossima settimana con lo spirito giusto". Le parole dello svedese riflettono la volontà della squadra di ribaltare questa sconfitta in vista del ritorno a Bergamo.

Sulla stessa lunghezza d'onda il compagno di reparto Odilon Kossounou, che ai microfoni di Amazon Prime ha ribadito la fiducia del gruppo nel ribaltare il risultato: "Sappiamo quanto siano forti tra le mura amiche, ma crediamo ancora fermamente nella qualificazione per la gara di ritorno".