Borussia Dortmund, Kovac non si fida dell'Atalanta: "Probabilità di passare al 50%"

Alla vigilia della gara contro l'Atalanta, Niko Kovac ha parlato in conferenza stampa della gara di ritorno contro l'Atalanta di domani sera: "Scholotterberk ed Emre Can li abbiamo definitivamente recuperati. Loro saranno della partita domani sera. Purtroppo invece non ci sarà Filippo Mané, ma proveremo comunque a giocarcela".

Come commenta il boicottaggio dei tifosi del Dortmund?

"E' chiaro che dispiace molto per la loro assenza. Nonostante ciò ci saranno anche molti tifosi che proveranno a sostenerci. Non dobbiamo dimenticare che giocare in casa contro l'Atalanta è molto difficile soprattutto per l'atmosfera molto calda".

Quante probabilità ha di passare il Dortmund?

"E' sempre un 50%. Dobbiamo affrontare questa gara rimanendo concentrati esattamente come all'andata. Noi dobbiamo migliorare sotto il profilo della qualità".