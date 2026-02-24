24 febbraio 2002, le corna di Maresca nel derby tra Torino e Juventus

Il 24 febbraio 2002, allo stadio Delle Alpi di Torino, c'è di scena il derby. Da una parte i granata di Giancarlo Camolese, con Ferrante come uomo copertina, dall'altra la Juve di Marcello Lippi, capolista. Così i bianconeri insaccano praticamente subito con David Trezeguet, incanalando una partita che all'andata era passata alla storia grazie al rigore di Salas, spedito altissimo dopo che Maspero aveva scavato una buchetta per alzare la traiettoria del pallone. La sfida però cambia volto nella ripresa, proprio grazie a Ferrante - che imita il Toro nell'atto di incornare la Juve - e poi Cauet, a dieci minuti dalla fine.

All'ultimo minuto capita quel qualcosa che manda agli annali la sfida. Il 2-2 è firmato da un imperioso stacco di testa di Enzo Maresca. Poi la corsa verso la curva e un’esultanza che richiama in modo evidente quella di Ferrante: il gesto viene percepito come una provocazione che, di fatto, è.

Torino - Juventus 2-2

Marcatori: 10' Trezeguet, 64' Ferrante, 80' Cauet', 89' Maresca

TORINO

Bucci; Galante, Delli Carri, Fattori; Comotto, Vergassola, Scarcchilli (62’ Maspero), Asta (46’ De Ascentis), Mezzano; Ferrante (74’ Cauet), C. Lucarelli.

All. Giancarlo Camolese

JUVENTUS

Buffon; Thuram, Ferrara, Iuliano; Zambrotta (64’ Tacchinardi), A. Conte, Davids (76’ Maresca), Pessotto (76’ C. Zenoni); Nedved; Del Piero, Trezeguet.

All. Marcello Lippi