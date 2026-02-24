Tegola Monterisi per il Frosinone: lesione all'adduttore. Ma Alvini sa come sostituirlo

Brutte notizie per il Frosinone di Massimiliano Alvini che dovrà fare a meno del centrale e capitano Ilario Monterisi a causa di un infortunio, in un periodo molto intenso del campionato con il turno infrasettimanale che incombe.

Lo riferisce il club ciociato con una nota sul proprio sito in cui si legge: “Frosinone Calcio comunica che, in merito all’infortunio subito durante la partita Frosinone – Empoli, il calciatore Ilario Monterisi è stato sottoposto in data odierna a esami strumentali, che hanno evidenziato la presenza di lesione miofasciale del muscolo adduttore lungo di destra, per la quale ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

I tempi di recupero non sono stati specificati, ma quasi certamente il classe 2001 dovrà saltare il prossimo trittico di fare contro Catanzaro (1° marzo), Pescara (4 marzo) e Sampdoria (8 marzo). L’assenza di Monterisi non è però una novità visto che in stagione ha giocato 17 gare ed è rimasto fermo per tre settimane a cavallo fra ottobre e novembre e poi per tre gare a febbraio prima del rientro proprio contro l’Empoli nel turno scorso. Toccherà dunque a Cittadini e Gelli sostituirlo al fianco di Calvani in queste prossime gare di campionato con la possibilità di accentrare anche uno fra Bracaglia e Marchizza in caso di necessità.