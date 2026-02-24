Il rapper Luché: "Atalanta-Napoli mi ha fatto arrabbiare molto. È scandaloso"

“Atalanta-Napoli mi ha fatto arrabbiare molto”. Luché, rapper notoriamente tifoso del Napoli, parla così da Sanremo. Raggiunto da Dazn in occasione del Festival, di cui è un concorrente, polemizza con l’annullamento del gol di Gutierrez: “È scandaloso quello che è successo, non solo per i fatti accaduti, ma per la velocità con cui l’arbitro ha fatto ripartire l’azione dopo il gol annullato, senza pensarci due secondi.

Spazio poi a un giudizio su Vergara: “È forte forte, mi piace tantissimo e mi dispiace che abbia giocato dopo dopo gli infortuni. Mi dispiace che questi ragazzi debbano faticare per avere un ruolo. Si dovrebbe investire molto di più sul settore giovanile. Il mio consiglio ai ragazzi è di tornare alla vita di una volta, di stare meno sui telefoni e di giocare di più a calcio".

