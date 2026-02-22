Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata

Si è conclusa oggi la 15ª giornata del campionato di Serie A Women. Dopo la sfida del pomeriggio, con la Roma che ha battuto 1-0 la Roma, e il lunch match dove la Juventus è stata frenata per 2-2 dalla Ternana, stasera è toccato a Fiorentina e Sassuolo regalare spettacolo. La sfida si è conclusa con un successo per 3-2 in favore delle Viola.

Vantaggio firmato da Severino per le padropne di casa, poi il pareggio firmato da Ndjoah Eto. Al 60’ la Fiorentina ripassa avanticon un gol di Bredgaard, poi al 68’ tris con un calcio di rigor trasformato dalla solita Severini. Il match si chiude con il Sassuolo che accorcia le distanze con un rigore di Sabatino, che però non porta punti alle neroverdi.

Di seguito, il punto della situazione e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE A WOMEN, 15ª GIORNATA

Già giocate

Napoli Women – Parma 0-0

Genoa- Como Women 0-1

24' Vaitukaityte

Lazio – Milan 2-2

32' Le Bihan (L), 55‎' Kamczyk (M), 65‎'‎ Soffia (M), 82' Karczewska (L)

Ternana Women – Juventus 2-2

28′ Brighton (J), 34′ Capeta (J), 44′ [rig.] Pirrone (T), 77′ Pellegrino Cimò (T)

Inter – Roma 0-1

33' Viens

Fiorentina – Sassuolo 3-2

46’ e 68’ rig. Severini (F), 55’ Ndjoah Eto (S), 60’ Bredgaard (F), 90’+5’ rig. Sabatino (S)

Classifica della Serie A Women - Roma 36, Inter 30, Juventus 28, Napoli 25, Lazio 24, Como 23, Fiorentina 23 Milan 21, Sassuolo 12, Ternana 11, Parma 10, Genoa 7