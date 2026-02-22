Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata

Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornataTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Oggi alle 20:19Calcio femminile
Alessandra Stefanelli

Si è conclusa oggi la 15ª giornata del campionato di Serie A Women. Dopo la sfida del pomeriggio, con la Roma che ha battuto 1-0 la Roma, e il lunch match dove la Juventus è stata frenata per 2-2 dalla Ternana, stasera è toccato a Fiorentina e Sassuolo regalare spettacolo. La sfida si è conclusa con un successo per 3-2 in favore delle Viola.

Vantaggio firmato da Severino per le padropne di casa, poi il pareggio firmato da Ndjoah Eto. Al 60’ la Fiorentina ripassa avanticon un gol di Bredgaard, poi al 68’ tris con un calcio di rigor trasformato dalla solita Severini. Il match si chiude con il Sassuolo che accorcia le distanze con un rigore di Sabatino, che però non porta punti alle neroverdi.
Di seguito, il punto della situazione e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE A WOMEN, 15ª GIORNATA
Già giocate
Napoli Women – Parma 0-0
Genoa- Como Women 0-1
24' Vaitukaityte
Lazio – Milan 2-2
32' Le Bihan (L), 55‎' Kamczyk (M), 65‎'‎ Soffia (M), 82' Karczewska (L)
Ternana Women – Juventus 2-2
28′ Brighton (J), 34′ Capeta (J), 44′ [rig.] Pirrone (T), 77′ Pellegrino Cimò (T)
Inter – Roma 0-1
33' Viens
Fiorentina – Sassuolo 3-2
46’ e 68’ rig. Severini (F), 55’ Ndjoah Eto (S), 60’ Bredgaard (F), 90’+5’ rig. Sabatino (S)

Classifica della Serie A Women - Roma 36, Inter 30, Juventus 28, Napoli 25, Lazio 24, Como 23, Fiorentina 23 Milan 21, Sassuolo 12, Ternana 11, Parma 10, Genoa 7

Articoli correlati
Tramezzani alla prima nel femminile: "Al Como Women un bell'inizio. Spero di veder... Tramezzani alla prima nel femminile: "Al Como Women un bell'inizio. Spero di veder serenità"
Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Galli e Pandini con Viens. Clelland guida... Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Galli e Pandini con Viens. Clelland guida le emiliane
Serie A Femminile, continua la 10ª giornata: occhi puntati sul big match Inter-Juve... Serie A Femminile, continua la 10ª giornata: occhi puntati sul big match Inter-Juve
Altre notizie Calcio femminile
Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica... Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"... Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"... Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"
Serie A Women, 15ª giornata: la Roma batte l'Inter 0-1 e si conferma in vetta alla... Serie A Women, 15ª giornata: la Roma batte l'Inter 0-1 e si conferma in vetta alla classifica
Serie A Women, 15ª giornata: la Ternana di rimonta acciuffa il 2-2 con la Juventus.... Serie A Women, 15ª giornata: la Ternana di rimonta acciuffa il 2-2 con la Juventus. La classifica
Serie A Women, 15ª giornata: Inter-Roma per la vetta. Il programma e la classifica... Serie A Women, 15ª giornata: Inter-Roma per la vetta. Il programma e la classifica del turno
Musica per le azzurre a Reggio Calabria e Vicenza, con Baby K e Sarah Toscano Musica per le azzurre a Reggio Calabria e Vicenza, con Baby K e Sarah Toscano
Che musica per l'Italdonne! Per i match con Svezia e Danimarca, esibizioni di Baby... Che musica per l'Italdonne! Per i match con Svezia e Danimarca, esibizioni di Baby K e Toscano
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
2 Milan-Parma, le probabili formazioni: tornano Gabbia e Tomori dal 1', attacco Leao-Pulisic
3 La Juventus cerca un portiere. Ranieri ammette: "Basta panchine". Le top news delle 13
4 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Non c'è pace per la Roma: brividi per Mancini nel riscaldamento e Ghilardi rileva Hermoso
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan resta a -10 dalla vetta, Parma a +11 sulla terzultima
Immagine top news n.3 Troilo e il possibile gol Scudetto: Milan beffato, a San Siro esulta il Parma. Oltre all'Inter
Immagine top news n.4 Arbitri, è ancora caos. Altro errore in una partita decisiva: Napoli penalizzato, adesso basta
Immagine top news n.5 Napoli, Manna: "Che vergogna, Hien si appende e si butta giù. Poi facciamo noi la figura dei coglioni"
Immagine top news n.6 Atalanta-Napoli 2-1, le pagelle: Alisson Santos a fasi alterne, quanto segna Pasalic?
Immagine top news n.7 Un'Atalanta furente rimonta il Napoli 2-1. Altre polemiche per il gol tolto a Gutierrez
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.3 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Juve, guai a sparare addosso a Spalletti. E su Yildiz dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, Cuesta: "Dobbiamo pagare questo prezzo: mi aspetto che domani tutti lavorino bene"
Immagine news Serie A n.2 Milan, Gabbia non guarda agli arbitraggi: "Non c'è bisogno di creare polemiche"
Immagine news Serie A n.3 Milan, Landucci: "Non siamo contenti, la palla non voleva entrare. Obiettivo Champions"
Immagine news Serie A n.4 Parma, il gol di Troilo era preparato? Cuesta: "Sui piazzati proviamo ad avere chi è pronto"
Immagine news Serie A n.5 Non c'è pace per la Roma: brividi per Mancini nel riscaldamento e Ghilardi rileva Hermoso
Immagine news Serie A n.6 Florenzi: "La matematica dice che il discorso Scudetto non è chiuso, ma poco ci manca"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, primo mattoncino sulla salvezza: l’era Ballardini parte con un pareggio, 1-1 a Reggio Emilia
Immagine news Serie B n.2 Reggiana-Avellino 1-1, le pagelle: un pari che non accontenta nessuno
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Abate: "Modena concede poco, noi pericolosi. Siamo in emergenza totale"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 26ª giornata: Reggiana e Avellino non si fanno male, finisce 1-1. La classifica aggiornata
Immagine news Serie B n.5 Modena, Sottil: "Partita tosta, bene nel primo tempo. Stiamo crescendo"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 26ª giornata: all'intervallo, è di 1-1 il parziale tra Reggiana e Avellino
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 28ª giornata: ribaltoni Ospitaletto e U. Brescia, ok Carpi e Crotone. La classifica dei tre gironi
Immagine news Serie C n.2 Juventus NG, Brambilla: "Espulsione decisiva, ma ai ragazzi non rimprovero nulla"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Faggiano: "Valutazioni sull'allenatore. Ci siamo rinforzati, ma le cose vanno peggio"
Immagine news Serie C n.4 Spettatore d'eccezione al 'Rigamonti'. Guardiola sugli spalti per Union Brescia-Pro Patria
Immagine news Serie C n.5 Monopoli, Colombo: "Vincere a Salerno ha un sapore particolare, gol studiato dal preparatore"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, torna a tremare la panchina? Per Raffaele persa la sconfitta contro il Monopoli
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma batte l'Inter 0-1 e si conferma in vetta alla classifica
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 15ª giornata: la Ternana di rimonta acciuffa il 2-2 con la Juventus. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 15ª giornata: Inter-Roma per la vetta. Il programma e la classifica del turno
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV