TMW Radio Sabato: "Inter, devi sfiancare fisicamente il Bodo. Thuram deve giocare"

L'ex calciatore Antonio Sabato ha parlato di Inter a TMW Radio, durante Maracanà.

Inter stasera col Bodo:

"Akanji, Bisseck e Bastoni dietro? Sono d'accordo. L'operazione rimonta è possibilissima, dipende dall'intensità che ci metti. Siamo superiori a livello tecnico, devi sfiancarli dal punto di vista fisico per poi uscire con la tua tecnica. Sicuramente lo staffe dell'Inter ha analizzato la situazione".

C'è uno spirito alla Mourinho in questa Inter?

"Sullo spirito alla Mourinho dico che è così. Alla fine chi lo ha avuto prende qualcosa da lui. Thuram? Se non lo fai giocare, lo perdi. E' già uno che devi stimolare spesso, se non lo fai giocare poi".

Come è possibile che Frattesi si sia eclissato così e sia emerso Zielinski?

"Dipende dalla posizione in campo. E poi se non senti la fiducia...Se non hai poi continuità difficile che prendi forma fisica".