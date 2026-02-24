Buruk: "Voglio lasciare Torino come in passato". Ma da giocatore mai battuta la Juve

Okan Buruk torna a sfidare la Juventus, da allenatore. Il tecnico del Galatasaray parte dal 5-2 conquistato a Istanbul nella gara d’andata degli spareggi di Champions League, ma nella conferenza stampa della vigilia pensa anche al suo passato da calciatore. Buruk è stato infatti un giocatore dell’Inter dal 2001 al 2004, e in questo periodo ha ovviamente incontrato la Juventus: "Io ho giocato in Italia e ho affrontato giocatori fortissimi e ho splendidi ricordi. Noi sappiamo bene quanto è importante la Juventus in Italia. Sono emozionato e il mio desiderio è quello di lasciare questa città come ho fatto in passato".

Ma a Torino… In realtà, i precedenti di Buruk da giocatore con la Juve non sono felicissimi: nelle quattro partite disputate con i bianconeri - comprese due con il Galatasaray -, ha rimediato tre pareggi e una sconfitta. Nel 2002/2003, peraltro, l’Inter perse proprio a Torino con il risultato di 3-0: è il risultato in cui spera Spalletti per portare la contesa almeno ai supplementari.

Nella conferenza stampa, a Buruk è stato chiesto poi cosa servirà ai suoi per passare: “Non dobbiamo fare molte cose diverse rispetto a quanto già fatto nella gara precedente. Dobbiamo avere entusiasmo, dedizione e concentrazione. Dobbiamo affermare il nostro gioco e vogliamo far valere il nostro spirito di squadra. La Juve è una grande squadra, sta attraversando un momento di difficoltà ma cercherà in ogni modo di vincere per uscire dal periodo negativo. Noi ci siamo preparati a livello di disciplina a livello di gioco, non pensiamo altro che a vincere. La difesa la facciamo in ogni partita così come il gioco offensivo. Se uno si appoggia troppo sul risultato dell’andata ha più difficoltà al ritorno".

La conferenza stampa di Okan Buruk.