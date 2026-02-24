Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

D'Aversa: "Voglio rialzare il Toro. Modulo? Giocheremo a 3 dietro, ma conta l'atteggiamento"

D'Aversa: "Voglio rialzare il Toro. Modulo? Giocheremo a 3 dietro, ma conta l'atteggiamento"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 12:33Serie A
Emanuele Pastorella
Premi F5 per aggiornare la diretta

11.15 - Il Torino riparte da Roberto D'Aversa, il tecnico è sbarcato in città ed è pronto a raccogliere l'eredità dell'esonerato Marco Baroni. A breve, dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il nuovo allenatore granata si presenterà alla stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com, l'inizio della conferenza è previsto per le 11.30.

D'Aversa: "C'è sempre rispetto per un collega esonerato. Scegliere me come soluzioni dei problemi è un orgoglio, il Toro ne ha e bisogna essere realisti: siamo vicini alla zona retrocessione, è una posizione che non compete a questo club. Sono orgoglioso di rappresentare questo club, arrivo con grande entusiasmo perché non mi era mai successo di stare a casa così tanto tempo"

Come mai ha firmato un contratto così breve?
"Tutti vorrebbero iniziare la stagione d'estate per interpretare il gioco in base alle caratteristiche dei giocatori. Ma se a 4 mesi dalla fine del campionato ti chiama il Toro, devi rispondere presente. Il valore del Toro non merita questa classifica, non ho avuto alcun ripensamento: ho fatto subito le valigie. Parliamo di un club storico"

Come si migliora?
"Il Toro ha 9 clean sheet e la peggior difesa: è uno degli aspetti da migliorare, di solito la differenza reti corrisponde alla posizione di classifica. Cosa cambiare? Riportare entusiasmo, nel calcio bisogna capire che siamo fortunati: c'è stato uno scossone con questo cambio allenatore, devo dare certezze e migliorare vari aspetti"

Pensa di cambiare modulo? Potete giocare a quattro dietro?
"Sono valutazioni che si fanno direttamente in campo. Qui ci sono tanti difensori centrali e solo due terzini di ruolo, la disposizione più consona è quella di partire a tre. Ma non è il modulo che ti fa subire meno gol, è l'atteggiamento. Questo club ha messo sempre sul campo tutto ciò che aveva nelle gambe e nel cuore"

Cosa si aspetta da Anjorin, Marianucci e Ismajli che ha già avuto ad Empoli?
"Non ho parlato con loro, solo con Petrachi e Cairo. Non mi piace parlare con i miei ex giocatori quando non sono l'allenatore. L'anno scorso tanti ragazzi erano giovani, facevo un po' da padre e consigliere per loro. Anjorin veniva dal Chelsea, la sua storia parla di tanti infortuni ma l'anno scorso ha giocato tanto. Marianucci ha fatto un bel percorso, con il lavoro ha ribaltato le gerarchie e ha fatto un ottimo campionato. Ismajli ha fatto il miglior campionato suo, ma anche lui ha avuto problemi: è un guerriero, ha giocato con una mano fratturata. Difficilmente si ritrovano questi giocatori al giorno d'oggi con questo spirito"

Come pensa di agire sulla testa dei giocatori?
"Bisogna scendere in campo con coraggio. L'ultima gara ha dimostrato che la squadra perdeva subito palla una volta recuperata, forse è scesa in campo senza coraggio"

Qual è il primo messaggio che darà al Toro?
"La classifica va vista. Il potenziale della squadra non la rispecchia, ma se siamo a +3 dalla zona retrocessione serve essere realisti. Dobbiamo migliorare, l'errore sarebbe pensare di non essere risucchiati. La società ha già mandato un messaggio, non ho visto ancora i ragazzi ma si sentono responsabili quando accade questo. Bisogna trasmettere serenità ma anche cercare di migliorare gli aspetti"

Ha sentito Baroni?
"Abbiamo lavorato insieme a Lanciano, ma non voglio essere influenzato dal passato. Lo chiamerò, ma adesso voglio vedere cosa ci sarà con il nostro lavoro. Voglio rimanere pulito, valuto in base a ciò che vedo"

Vuole lanciare un appello ai tifosi perché il dodicesimo uomo in campo sia presente?
"Qua ho fatto tante battaglie. E' diverso giocare con il pubblico o con lo stadio, la squadra ne ha bisogno ma deve anche dimostrare di invogliare di nuovo il pubblico: dobbiamo ragionare sull'obiettivo, che è la salvezza. In campo cerchiamo di rendere i tifosi orgogliosi, loro sono fondamentali e sono tra i più caldi d'Europa. A Genova c'è un pubblico che dà 6-7 punti, anche qui c'è un pubblico che porta punti. C'è disponibilità ad aprire il Filadelfia per gli allenamenti, in questo momento si ragiona solo sull'importanza del club"

Può prendersi questa responsabilità sul Filadelfia e di aprire gli allenamenti?
"Dobbiamo ragionare tutti con lo stesso pensiero, sull'importanza di preservare una categoria. Non porta vantaggi aprire vantaggi se ci sono contestazioni, ma il pubblico può supportare i ragazzi. Il risultato è sempre una conseguenza del lavoro: venire a vedere come i ragazzi si allenano, è un motivo che a volte le difficoltà dipendono da tanti fattori. Da parte mia, non ci sono preclusioni ad aprire. Le piazze non sono paragonabili, ma ad Empoli aprivo sempre. Poi c'è un aspetto tattico da considerare, ma i primi giorni della settimana siamo disponibili ad aprire il campo. Da oggi, si fanno i fatti: allontanarci da una classifica pericolante, serve compattezza da parte di tutti. Tutti insieme possiamo portare il Toro all'obiettivo"

E' una squadra che segna poco
"Lavoreremo per migliorare anche questo aspetto. La differenza reti corrisponde alla posizione di classifica: o migliori i gol subiti o quelli fatti, così migliori la squadra. E' sempre il campo che dirà come interpretare le gare"

Dove farà giocare Vlasic?
"Dal vivo ho visto due gare, le due partite di Roma. E Vlasic mi ha stupito: pensavo fosse forte, non così completo. Non sfigurerebbe in un grande club. E' uno che concretizza e che fa gol. Può giocare a destra o a sinistra, occupando quelle mattonelle perché ha facilitato nell'assist e nel gol"

Vlasic ha detto che serve fare di più sotto tutti gli aspetti, anche nella vita di tutti i giorni
"Magari sapeva già del mio arrivo...Per come lavoriamo noi, facciamo colazione insieme, poi allenamento e pranzo tutti insieme per poi riposare al pomeriggio. Siamo professionisti, ci comportiamo come tali. Vlasic ha fatto un discorso da leader, ma tutti devono pensarlo: se un giocatore non lo capisce, ci sarà l'imposizione"

In porta chi giocherà?
"Si stabiliscono gerarchie a inizio campionato, poi durante la stagione c'è stato questo cambio. Valutando le partite di Paleari, non ha responsabilità sui tanti gol subiti: parlerò con i ragazzi e li vedrò in settimane, ma probabilmente continueremo con Paleari. Ha più esperienza, in questo momento è fondamentale. Non faccio le formazioni in base ai nomi, ma al lavoro quotidiano"

Articoli correlati
Torino, il presidente Cairo: "Apprezzo molto D'Aversa. Contestazione? Mi dà più determinazione"... Torino, il presidente Cairo: "Apprezzo molto D'Aversa. Contestazione? Mi dà più determinazione"
D'Aversa, contatti con quattro club di Serie A prima del Torino. Con cui si gioca... D'Aversa, contatti con quattro club di Serie A prima del Torino. Con cui si gioca tutto
Un altro tecnico di Serie A appeso a un filo dopo Baroni: la Cremonese rischia grosso... Un altro tecnico di Serie A appeso a un filo dopo Baroni: la Cremonese rischia grosso
Altre notizie Serie A
D'Aversa: "Voglio rialzare il Toro. Modulo? Giocheremo a 3 dietro, ma conta l'atteggiamento"... Live TMWD'Aversa: "Voglio rialzare il Toro. Modulo? Giocheremo a 3 dietro, ma conta l'atteggiamento"
Verona, Sogliano sul suo futuro: "Parlerò con il club, ora pensiamo al campionato"... Verona, Sogliano sul suo futuro: "Parlerò con il club, ora pensiamo al campionato"
Torino, il presidente Cairo: "Apprezzo molto D'Aversa. Contestazione? Mi dà più determinazione"... Live TMWTorino, il presidente Cairo: "Apprezzo molto D'Aversa. Contestazione? Mi dà più determinazione"
Juventus, Yildiz (col tutore) e Bremer in gruppo dopo un riscaldamento personalizzato... TMWJuventus, Yildiz (col tutore) e Bremer in gruppo dopo un riscaldamento personalizzato
D'Aversa, contatti con quattro club di Serie A prima del Torino. Con cui si gioca... D'Aversa, contatti con quattro club di Serie A prima del Torino. Con cui si gioca tutto
Verona, la conferenza-fiume di Sogliano in 3 punti: dal mercato alla società Verona, la conferenza-fiume di Sogliano in 3 punti: dal mercato alla società
Darmian: "Ruberei qualcosa a Bastoni, Acerbi e Lautaro. Un mio difetto? Sono permaloso"... Darmian: "Ruberei qualcosa a Bastoni, Acerbi e Lautaro. Un mio difetto? Sono permaloso"
Bodo/Glimt, Bjorkan sfida l'Inter: "Loro con energia e voglia ma noi saremo pronti... Bodo/Glimt, Bjorkan sfida l'Inter: "Loro con energia e voglia ma noi saremo pronti per tutto"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana
4 Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
5 La Juventus senza attaccanti e ora anche senza portiere...il pensiero di Roberto Beccantini
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Yildiz (col tutore) e Bremer in gruppo dopo un riscaldamento personalizzato
Immagine top news n.1 Infortunio Baturina, c'è l'esito degli esami: il Como perde il suo talento, ecco per quanto
Immagine top news n.2 Verona, parla Sogliano: "Classifica drammatica, ma leggere certe cose è sleale"
Immagine top news n.3 Le prime sette fanno un altro campionato. Ma occhio alla variabile Lazio per la corsa all'Europa
Immagine top news n.4 Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
Immagine top news n.5 Napoli, De Bruyne con cautela: Conte lo prepara per il rush finale, sarà un rientro alla Lukaku
Immagine top news n.6 La Juventus passa dalle parole ai fatti: vicinissimo il rinnovo di McKennie fino al 2030
Immagine top news n.7 Disastro Tottenham, rischio retrocessione concreto. Tudor commette lo stesso errore di Frank
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.2 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.4 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Zona Champions League, chi rimane fuori? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Pizzi: "Difficile affrontare oggi questo Parma di Cuesta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Parma, Cuesta pratico. E se la Fiorentina non vince col Pisa..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 D'Aversa: "Voglio rialzare il Toro. Modulo? Giocheremo a 3 dietro, ma conta l'atteggiamento"
Immagine news Serie A n.2 Verona, Sogliano sul suo futuro: "Parlerò con il club, ora pensiamo al campionato"
Immagine news Serie A n.3 Torino, il presidente Cairo: "Apprezzo molto D'Aversa. Contestazione? Mi dà più determinazione"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Yildiz (col tutore) e Bremer in gruppo dopo un riscaldamento personalizzato
Immagine news Serie A n.5 D'Aversa, contatti con quattro club di Serie A prima del Torino. Con cui si gioca tutto
Immagine news Serie A n.6 Verona, la conferenza-fiume di Sogliano in 3 punti: dal mercato alla società
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La porta del Pescara parla norvegese: tesserato il classe 2005 Brondbo
Immagine news Serie B n.2 Bisoli fa le carte alla Serie B: "Venezia la più forte, ma anche il Monza ha tutto per la A"
Immagine news Serie B n.3 Begic, l'agente: "Per giocare alla Samp servono le palle, lui non ha paura. E vorrebbe rimanere"
Immagine news Serie B n.4 Tegola in difesa per la Reggiana: si ferma Bozzolan. Frattura al quinto metatarso
Immagine news Serie B n.5 Pescara, la Vipera torna a mordere: Di Nardo spezza il digiuno dal gol contro il Venezia
Immagine news Serie B n.6 Cesena, settima sconfitta in nove gare. Mignani mantiene la fiducia del club
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, tesserato il difensore Pietro Martino: era con la squadra da oltre un mese
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, cronistoria di un esonero annunciato. Naufraga il progetto di Faggiano
Immagine news Serie C n.3 La Samb non ha fretta, ma è comunque caccia al nuovo Ds. Spunta anche il nome di Mussi
Immagine news Serie C n.4 Torna a vincere il Vicenza, ma è vietato esaltarsi. Lo dice Carobbio: "L'obiettivo non è raggiunto"
Immagine news Serie C n.5 Crotone, Piovanello: "Tutti bravi e disponibili, il mister ci fa stare sempre bene"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i marcatori: D'Uffizi dell'Ascoli passa quota 10. Gomez del Crotone verso le 15 reti
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bodo/Glimt
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV