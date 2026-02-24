TMW Infortunio Baturina, c'è l'esito degli esami: il Como perde il suo talento, ecco per quanto

Notizie solo in parte buone per il Como e per il suo allenatore Cesc Fabregas, che sarà costretto giocoforza a rinunciare a uno dei pezzi da novanta della propria rosa, che con l'inizio del nuovo anno solare aveva cominciato a determinare eccome le sorti della società lariana in casacca biancoblù.

Il riferimento è a Martin Baturina, che è stato costretto a lasciare anzitempo il campo dell'Allianz Stadium sabato scorso, dopo un'ora della partita poi vinta con il risultato finale di 0-2 dalla sua squadra in casa della Juventus. Autore di 4 gol nel 2026 tra Serie A e Coppa Italia, Baturina nelle scorse ore si è sottoposto agli esami medici che ne hanno determinato entità dell'infortunio e periodo di stop.

Come appreso da TMW, infatti, per Baturina l'esito della risonanza magnetica alla quale si è sottoposto ieri ha portato alla luce una distrazione del legamento deltoideo nella zona della caviglia sinistra, una tipologia di infortunio che stando alle prime ricostruzioni dovrebbe tenerlo fuori dai giochi per almeno due settimane, se non tre.