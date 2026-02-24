TMW Radio Apolloni: "Cremonese in difficoltà. Parma, ecco in cosa è stato bravo Cuesta"

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Luigi Apolloni, che ha parlato della lotta salvezza: "Il trend della Cremonese, che era partita alla grande, è negativo. La rosa però è buona, Nicola è molto preparato, ma è in una fase dove non riesce più a trovare gli equilibri dell'inizio di campionato. Fa fatica a capire quale sarà il suo campionato. La Fiorentina ha qualità enormi, Vanoli è stato bravo a riuscire e a rimentalizzare una squadra che era partita con altri obiettivi. Ha fatto capire ai giocatori che devono solo salvarsi, e le qualità stanno venendo fuori. La Cremonese è la più pericolante.

Il suo obiettivo però era quello di salvarsi, non vorrei si sia persa dopo essere andata a metà classifica. Torino anche in difficoltà, ma anche il Parma, anche se è a 32 punti, è lì. Cuesta è arrivato con tanta diffidenza, non avendo mai allenato, soprattutto in Italia. Cherubini ci ha visto lungo, è preparato a livello tattico e ha capito subito che andava fatta bene la fase difensiva. Ha mentalizzato tutti i giocatori nel fare la fase difensiva, compresi gli attaccanti. E' un pò carente nella fase offensiva".