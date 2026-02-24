Spezia, l'emergenza in mezzo verso la risoluzione. Per Lapadula bisogna ancora aspettare

Lo Spezia ha iniziato quest’oggi a preparare la sfida di sabato contro la Reggiana, altro scontro diretto per la salvezza a cui i liguri arrivano rinfrancati dalla vittoria sul campo del Cesena nell’ultimo turno. Per il tecnico Roberto Donadoni arrivano buone notizie dall’infermeria con due giocatori ormai prossimi al rientro.

Si tratta dell’attaccante Giuseppe Di Serio e soprattutto del centrocampista Filippo Bandinelli che sono tornati a lavorare parzialmente con il gruppo e, salvo sorprese, dovrebbero essere a disposizione per la sentita sfida contro gli emiliani. Soprattutto il rientro del secondo appare essere importante per una squadra che si è trovata con gli uomini contati in mezzo al campo tanto da aver dovuto adattare l’esterno Adamo come mezzala (oltre a convocare il neo acquisto Shagaxle), preferendolo fra l’altro a quel Vignali che in passato ha più volte ricoperto quel ruolo, ma che Donadoni vede solo come un esterno.

Per il resto in difesa il centrale e capitano Petko Hristov dovrebbe rientrare in gruppo prima della sfida di sabato, mentre Mattia Valoti ha ancora lavorato a parte per i postumi del problema agli adduttori che l’aveva tenuto fuori contro il Cesena e sarà valutato per sabato, mentre continua il suo percorso di riabilitazione l’attaccante Gianluca Lapadula che si è sottoposto a nuovi esami che “hanno evidenziato la non ancora avvenuta stabilizzazione della lesione” al soleo, come si legge sul sito del club ligure.