TMW Juventus, Yildiz (col tutore) e Bremer in gruppo dopo un riscaldamento personalizzato

Allenamento di rifinitura in corso per la Juventus alla Continassa in vista del match di ritorno contro il Galatasaray, dopo la pesante sconfitta per 5-2 nell'andata del playoff giocata a Istanbul. In palio, ricordiamo, c'è l'accesso agli ottavi di finale di Champions League.

Gli occhi erano tutti puntati su Kenan Yildiz e Gleison Bremer, con entrambi i giocatori che hanno iniziato la seduta svolgendo la parte del riscaldamento su un campo secondario, a parte rispetto al resto del gruppo a disposizione di Luciano Spalletti. Per Yildiz, da segnalare un evidente tutore a fasciare il polpaccio sinistro, col turco che comunque non sembra aver problemi di movimento.

Entrambi i giocatori, dopo l'iniziale fase di attivazione atletica personalizzata, sono poi passati sul campo principale per allenarsi insieme al resto dei compagni, con anche la presenza del lungodegente Arek Milik (prima volta col gruppo, non è comunque in lista UEFA). Presenti in campo, oltre ai giocatori e allo staff tecnico di Spalletti, anche la dirigenza bianconera nelle figure di Comolli, Chiellini e Modesto. Per ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei singoli, rimandiamo alle conferenze stampa di casa Juventus che si terranno alle ore 16 con protagonisti Luciano Spalletti e Lloyd Kelly. Le loro parole saranno disponibili in presa diretta sulle nostra pagine.