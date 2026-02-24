Tommasi dà ragione al Napoli sul gol tolto a Gutierrez: "Poca roba il contatto tra Hojlund e Hien"

Giornata molto complicata per Daniele Chiffi quella di domenica. L'arbitro che ha diretto Atalanta-Napoli ha annullato un gol a Gutierrez nella ripresa per fallo di Hojlund su Hien. Questo quanto accaduto in campo:

Il dialogo

Arbitro: "Fischio fallo eh… Alla fine".

Assistente: "Perfetto sì bravo, aspetto, per me è fallo lì".

Arbitro: "Stiamo solo aspettando, fanno il controllo di routine e poi...".

Sala VAR arbitro 1: "Check completato".

Arbitro: "Bene, grazie".

Sala VAR arbitro 1: "C'è la mano che se la trascina".

Sala VAR arbitro 2: "Sì, si vede pure da questa".

Sala VAR arbitro 1: "Sì, l'avevo vista già".

Dino Tommasi, dirigente arbitrale, ha giudicato così la decisione presa ai microfoni di DAZN durante Open VAR: "A vedere le immagini è chiaro che c'è questo corpo a corpo, Hien cerca il contatto con Hojlund, che gli ruba il tempo. È poca roba per considerarlo falloso, qualcosa fa l'attaccante del Napoli, ma è troppo per definirne una punibilità. Chiffi dice subito che è fallo, avallato da Cecconi. Nella revisione concordano con lui, questo è un errore, ma bisogna decidere correttamente in campo. Al VAR vedono una trattenuta, ma è molto più importante la decisione di campo, una corretta avrebbe evitato qualunque problematica. In questa gara l'arbitro aveva mantenuto una soglia tecnica alta, fischiando davvero poco anche su contrasti importanti, lasciando giocare, ma in queste due situazioni ha abbassato tanto la soglia".

Tommasi commenta anche le parole di Manna: "Il direttore ha diritto di esprimere con civiltà qualunque cosa reputi opportuno. C'è poca roba, non è che non ci sia niente. C'è un piccolo corpo a corpo, ma c'è l'errore di campo che avremmo preferito fosse valutato diversamente".