Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"

Dopo il successo per 1-0 contro l’Inter Women, l’allenatore della Roma Femminile Luca Rossettini ha parlato ai microfoni di Rai Sport commentando la prestazione delle sue ragazze.

"Grazie, i complimenti ce li prendiamo – ha esordito –. Le ragazze hanno fatto una partita straordinaria dal punto di vista caratteriale, per la voglia e la determinazione che hanno messo contro una squadra che, l’ho detto già dalla Women’s Cup, per me era quella che più ambiva al titolo. Per qualità, idee di gioco e per quello che mette in campo, l’Inter è una superpotenza. Questa vittoria vale veramente tanto".

Rossettini ha poi raccontato la tensione vissuta a bordo campo: "Le vivo con passione, a volte mi faccio trascinare. Loro non sanno quanta forza hanno dentro e ogni tanto hanno bisogno di una scossa per tirarla fuori. Però finisce tutto nei 90 minuti: se c’è qualche screzio si va a chiedere scusa. Le viviamo con passione perché queste ragazze ce ne trasmettono tanta. Adesso testa alla prossima, come sempre".

Infine un passaggio sulle condizioni di Manuela Giugliano: "Faremo tutti i controlli necessari. Quando una giocatrice esce in barella non è mai un bel segno. Mi sono acceso un po’ perché è la terza volta che ci capita una situazione simile e non viene ravvisato fallo. Abbiamo perso due giocatrici per mesi per nasi rotti. Speriamo che con Manuela non sia nulla di grave, le facciamo tutti gli auguri".