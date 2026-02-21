Podcast TMW L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan

Dalle stelle ai... Dubbi. Alla realtà. Lucas Chevalier è sbarcato dal Lille al Paris Saint-Germain con una certezza da tutti condivisa. Sarebbe stato l'erede di Gianluigi Donnarumma, che anzi gli avrebbe certamente fatto il secondo. E che sarebbe stato di lì a poco il titolare anche con la Francia,m alla faccia di Mike Maignan. E invece...

