Fantacalcio, i player of the match 26ª giornata

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

Domenico BERARDI (Sassuolo-Verona 3-0): era attesissimo in questa partita, e ha rispettato pienamente le attese, eccezion fatta per il rigore respinto da Montipó, poi subito ribattuto in rete. Rimane l'unico neo di una grande prestazione. Fantavoto: 10

Mergim VOJVODA (Juventus-Como 0-2): è stato uno degli elementi chiave della sfida a scacchi vinta da Cesc Fabregas contro Spalletti. Oltre al grande lavoro di raccordo sua fascia destra, sblocca il punteggio con un sinistro non irresistibile su cui Di Gregorio non é perfetto. Fantavoto: 10

Federico DIMARCO (Lecce-Inter 0-2): in una partita bloccata e giocata a basso ritmo servono le giocate dei singoli, e dal sinistro fatato del numero 32 scaturiscono su calcio d'angolo i due gol nerazzurri. Il corner per Akanji é il 14° in campionato, è ad un passo dal record. Solo un grande salvataggio sulla linea di Tiago Gabriel gli nega la gioia del gol. Fantavoto: 8

Marco PALESTRA (Cagliari-Lazio 0-0): il talento scuola Atalanta è uno dei pochi a tentare la giocata per sbloccare il match. Nel primo tempo Pellegrini tiene botta, ma nella ripresa straripa e segna anche un gol, annullato per fuorigioco. Fantavoto: 6.5

Brooke NORTON-CUFFY (Genoa-Torino 3-0): De Rossi lo schiera sulla sinistra e la mossa funziona a meraviglia. Dimostra un buon fiuto del gol bruciando Lazaro e ribadendo in rete la corta respinta di Paleari sul tiro di Ekuban. Fantavoto: 10

Mario PASALIC (Atalanta-Napoli 2-1): dimostra ancora una volta di più la sua importanza in questa squadra. Partita dai due volti per lui, tiene in gioco Beukema sull' 1-0 napoletano e compie diversi errori, mentre nella ripresa entra nel tabellino dei marcatori con il colpo di testa dell'1-1. Fantavoto: 10

Mariano TROILO (Milan-Parma 0-1): ingaggia un duello per tutta la partita con Rafael Leao, cercando di dare al portoghese meno spazi possibili, e nelle poche volte che l'attaccante rossonero scappa via lo stende. Ha il merito di decidere la partita di testa, sovrastando Bartesaghi sull'angolo di Valeri. Primo gol in Serie A per lui. Fantavoto: 10

Bryan CRISTANTE (Roma-Cremonese 3-0): prima di segnare l'ormai "solito" gol di testa attaccando il primo palo su corner di Pellegrini, aveva calciato direttamente in fallo laterale da ottima posizione, una giocata indice delle difficoltà della Roma nella prima parte della sfida. Segna il gol che stappa in modo definitivo la gara e, sempre su azione d'angolo, di tacco serve a N'Dicka il 2-0. Fantavoto: 11.5

Moise KEAN (Fiorentina-Pisa 1-0): è tornato ad essere letale su ogni pallone vagante in area di rigore e con una forma fisica eccellente. È proprio su uno di questi che decide il derby toscano, volando a quota 8 in campionato. Terzo centro nelle ultime tre. Fantavoto: 10

Federico BERNARDESCHI (Bologna-Udinese 1-0): dall'Udinese all'Udinese. Due gol in campionato, entrambi segnati ai friulani. Gli bastano 34 minuti in campo per mettere il suo timbro e decidere la gara con un perfetto calcio di rigore. Fantavoto: 10

