Podcast TMW Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta

Tre reti e due assist in cinque partite, uno straordinario impatto per Ademola Lookman nel suo inizio d'avventura con l'Atletico Madrid. Non c'è certo da stupirsi ma per come sta giocando, per come si è inserito, è veramente un top player di livello Mondiale. Ha già conquistato i tifosi dei Colchoneros e l'esigente Diego Pablo Simeone. Un rimpianto per chi?

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Il boom di Lookman riavvicina Nico Gonzalez alla Juventus

L'esplosione di Lookman alla Dea potrebbe riportare Nico Gonzalez in bianconero. Il punto: l’operazione tra Juventus e Atletico è stata definita sulla base di un prestito oneroso da circa un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 32 milioni che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali (considerando almeno 45 minuti per partita). Al momento, Nico non è ancora vicino a questa soglia. Per questo motivo, il suo futuro a Madrid non appare così scontato. Esistono dubbi sul fatto che l’Atletico possa arrivare all’obbligo di riscatto automatico. Non è escluso che, a fine stagione, le parti possano anche sedersi al tavolo per rinegoziare le condizioni dell’eventuale acquisto, ma si tratta di uno scenario che verrà eventualmente valutato più avanti.