Juve Stabia, Okoro senza paura: "Derby con l'Avellino? Queste partite si devono vincere"

Nella conferenza stampa di oggi a Castellammare di Stabia è intervenuto anche un altro calciatore arrivato nel mercato di riparazione come l’attaccante Alvin Okoro, due reti in 17 presenze con la Juventus Next Gen nei primi sei mesi dell’anno, che si è soffermato sulle difficoltà della Serie B: “Si tratta di un campionato durissimo, di alto livello, ma essendo un gruppo giovane troviamo facilmente la connessione fra noi anche fuori dal campo. E questo poi si vede nel corso delle partite. - spiega il classe 2005 come riporta Reportweb.tv - Sono molto contento di essere qui, ho trovato un gruppo unito dove è stato facile inserirmi. Qui si vive di pane e calcio, la piazza ci tiene tantissimo e poi quando ti senti desiderato metti una carica in più in campo”.

Anche Okoro si sofferma ovviamente sulla sfida all’Avellino nel prossimo turno di campionato: “La carica c’è già, queste partite si devono vincere”.

L’attaccante poi conclude la sua conferenza parlando del ruolo in campo: “Sto lavorando di più per la squadra viste anche le assenze, ma ho la capacità di attaccare lo spazio e di proteggere la palla. Posso giocare sia da prima sia da seconda punta”.