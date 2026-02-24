Juve Stabia, si presenta Diakité: "Qui ho trovato una famiglia. Avellino? Ci teniamo come la piazza"

Il neo difensore della Juve Stabia Salim Diakité ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla nuova piazza dopo aver fatto il suo esordio in occasione della sfida contro il Modena (subentrando nel finale) che lo ha visto nuovamente in campo dopo un problema fisico che l’aveva tenuto fuori per circa un mese.

“La prima impressione è stata subito positiva, i ragazzi mi hanno accolto benissimo così come il mister, il direttore e tutte le persone che lavorano qui. Sono contento di essere arrivato e darò tutto per questa maglia. - spiega l’esterno destro arrivato a gennaio dal Palermo – Ho sentito subito la fiducia, mi hanno fatto capire che mi volevano davvero e anche se magari qui non c’è tutto quello che c’era a Palermo ho trovato una famiglia vera e un gruppo forte. E questo conta tantissimo”.

Il laterale classe 2000parla poi del pubblico e del derby contro l’Avellino: “Non ho scoperto domenica il calore di Castellammare, ho giocato qui già da avversario e so quanto era difficile giocare su questo campo. Avellino? Sappiamo che è una partita importante per la piazza e di conseguenza anche per noi, siamo già carichi. - conclude Diakité come riporta Reportweb.tv - Con la squadra ho fatto pochi allenamenti, questa sarà la prima settimana completa, ma se il mister ha bisogno io ci sono”.