Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Torino, il presidente Cairo: "Apprezzo D'Aversa. Vendita del club? Sono disponibile, ma..."

Torino, il presidente Cairo: "Apprezzo D'Aversa. Vendita del club? Sono disponibile, ma..."TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:47Serie A
Emanuele Pastorella
Premi F5 per aggiornare la diretta

11.40 - Al fianco del nuovo allenatore del Torino, Roberto D'Aversa, è presente anche il presidente granata Urbano Cairo. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino.

Il presidente Cairo: "Volevo dire che siamo felici, ma non lo siamo....D'Aversa l'ho sempre apprezzato molto, soprattutto il suo percorso al Parma. Lo seguivo con attenzione e apprezzamento. Non è un piacere, però, perché se annunci l'esonero di un mister, è un dispiacere. E' una cosa che ti lascia con molto rammarico: quando accade che c'è un esonero, tutti sono responsabili e non solo Baroni. L'ho apprezzato come persona e uomo determinato, rispetto all'immagine che dava nelle interviste è diverso e voglioso di fare bene. Purtroppo le cose non sono andate bene, complici varie situazioni. Oggi presentiamo D'Aversa".

Ci fa un bilancio?
"Se fai un mercato con un'idea di gioco e poi ti accorgi che mancano giocatori per quel tipo di gioco, di conseguenza cambi in corsa e fai altre scelte per un modulo più adatto, è una partenza già zavorrata. Questo si porta dietro dei problemi: abbiamo avuto un inizio horror a San Siro, poi abbiamo fatto meglio vincendo a Roma. Abbiamo cambiato modulo, poi siamo incespicati e ancora un buon filotto di risultati tra Napoli, Lazio e Bologna oltre al derby contro la Juve. Dopo la sosta siamo ripartiti malissimo con il Como e male a Lecce, contro il Milan eravamo 2-0 e ci hanno rimontato. Abbiamo avuto up and down non buono, con poca continuità e alcune fiammate. Solo un mese e mezzo fa facemmo una grande gara a Roma in Coppa Italia. Il bilancio è di una partenza falsa con correzione, con troppi alti e bassi"

Come pensa di riavvicinare i tifosi?
"L'ambiente non è dei più favorevoli. Ma la squadra deve trovare al suo interno forza e motivazioni per ribaltare la situazione ambientale per farsi appoggiare dai tifosi. Lo hanno fatto tanto in passato, abbiamo un tifo pazzesco: contro il Mantova in finale play-off nel 2006 c'era un entusiasmo incredibile anche all'allenamento. Il Genoa aveva 30mila tifosi scatenati l'altro giorno, erano anche sotto di noi in classifica. Il pubblico può darti una mano, dobbiamo ribaltare le cose e dare un cambiamento. Spero si possa fare"

Cosa ne pensa della contestazione?
"Vedo e sento la contestazione, bisogna fare le cose con responsabilità: quando sei presidente di una società importante come il Toro, bisogna spegnere il fuoco. E' la cosa che devo fare. Tutto il resto è relativo, io nelle difficoltà sono abituato a trovare in me tutte le mie possibili risorse: non mi dà scoramento, ma maggiore determinazione. Poi ripeto, ho una responsabilità importante di fronte a un milione di tifosi che amano il Toro. Devo onorare questo impegno quando le cose vanno male o quando vanno bene. Ricordo che con Juric per due volte ci siamo giocati l'Europa, è successo solo tre anni fa. Non buttiamo tutto in maniera poco costruttiva, non aiuta"

In qualche modo si sta scusando con i tifosi?
"Il fatto di essere qui a presentare un nuovo mister, è segno di un percorso che non è andato come avremmo voluto: ci sono già delle scuse implicite. Sono massimamente dispiaciuto per com'è andata la stagione, si era partiti con altri obiettivi e prospettive e avevo fatto investimenti non piccoli su giocatori che non ci hanno dato ciò che avremmo sperato. Dipende anche se li metti nelle condizioni di giocare, è chiaro che mi scuso con i tifosi e li rispetto: accetto le critiche e le contestazioni, quando ti esponi pubblicamente ci possono essere applausi o contestazioni. Ma c'è la volontà di cambiare rotta e fare le cose in meglio, cercando di correre gli errori fatti. Mancano 12 gare, vogliamo fare meglio. La responsabilità è fondamentale e me l'assumo tutta"

Novità sullo stadio?
"Non ci sono annunci, ci stiamo lavorando. Me ne occupo direttamente e mi segue anche Bellino come con il Robaldo, è praticamente finito e i campi sono operativi da giugno e tante squadre stanno giocando lì: ci sono stati ritardi e intoppi vari, ma ormai è quasi completato. Bellino mi sta aiutando per vedere se troviamo un punto d'intesa con il comune per lo stadio"

Lei sta pensando di comprare questo stadio?
"Stiamo valutando la situazione dello stadio e a quello che può essere la manutenzione, al progetto che potremmo avere, tutto ciò che è connesso. E' una valutazione complessiva per vedere un'offerta. Poi guarderemo le formule per eventuale acquisto, si valuta l'investimento e come vorremmo farlo diventare. C'è anche un aspetto commerciale che è stato il Delle Alpi per la Juve: va tutto considerato, poi arriveremo con un'offerta e parleremo con il comune"

Ma quanto è valutato lo stadio?
"La cifra non la conosco. Intanto facciamo una valutazione noi sul valore dell'impianto. Ho visto altre situazioni come Udine o Bergamo, so i valori cui sono stati venduti quegli stadi: Udine a più di 4 milioni e Bergamo 8, poi si tratta di capire quali interventi vanno fatti qui al Grande Torino. Il Comune non li ha ancora fatti, va considerato tutto insieme e anche il tema sulla metratura commerciale. Tutto questo va considerato e valutato, poi saremo nelle condizioni di fare un'offerta"

E sul museo del Toro al Filadelfia?
"C'è una Fondazione che possiede il Filadelfia, abbiamo dato un contributo come fondazione intitolata a mia mamma e abbiamo fatto tante altre migliorie. Per quanto riguarda il resto, so che la Fondazione ha risorse in cassa e potrebbe fare parte di ciò che manca al Filadelfia: non so perché non lo facciano. Ha in mano il Fila, è la Fondazione che deve completare. Sul museo, se acquistassimo il Grande Torino, potremmo anche pensare di fare il museo qui come accade in tanti stadi. Nel momento in cui procedessimo con lo stadio, questa è un'ipotesi alla quale sto pensando qualora non si facesse il museo al Filadelfia. La Fondazione ha soldi, può farlo"

Non è tardi arrivare a inizio marzo e dover ancora valutare quanto potrebbe costare lo stadio? Si sanno da tempo gli interventi da fare...E poi ha collezionato solo record negativi...
"Il Comune è stato in grado di essere disponibile a vendere lo stadio solo a gennaio, perché prima c'erano le ipoteche: sono state tolte adesso...Comunque, lo stadio era gravato da ipoteche e solo adesso è disponibile per la vendita. Ci siamo incontrati con il sindaco ed è iniziato un rapporto per vedere le valutazioni, c'è un tema anche di perizia ed è più recente. E' un discorso in fieri, non è dipeso solo da noi. Conosciamo lo stadio, ma non si sapeva la perizia e non so ancora il valore della perizia, ma lo sapremo a breve. E le ipoteche era un macigno, era impossibile ipotizzare una vendita"

Nella prossima stagione sarà ancora presidente o ha dato un mandato di vendita?
"Dal 2011 ad oggi, Ventura, Juric e Mazzarri sono tre allenatori in 10 anni. Io presidente del Toro da qui a un anno? Ho detto un anno fa che ero disponibile a vendere a uno più bravo e disponibile di me per fare investimenti. Ad oggi, non ho avuto offerte. Ho dato pubblicamente disponibilità, ma nessuno è arrivato con un'offerta. Più che dire pubblicamente che sono disponibile a considerare una vendita, non so come fare"

Sta facendo disinnamorare i tifosi...
"Ho preso il Toro fallito con tre volte retrocesso e tanta Serie B. Noi abbiamo fatto parte sinistra e due volte in Europa, se non rispetti certe regole come Parma e Milan ricevi sanzioni. Negli ultimi 14 anni abbiamo fatto due volte l'Europa e altri buoni piazzamenti, ci siamo trovati in situazioni nelle quali ci siamo guardati alle spalle quando eravamo neopromossi, poi durante il Covid e nell'anno successivo. Quest'anno siamo in una situazione in cui le cose non vanno come avremmo voluto, ma tutto questo disfattismo...Io non ho preso il Toro degli anni Settanta o il Grande Torino, era un Toro con problemi enormi"

Ancora sullo stadio: se il gioco non vale la candela, cosa succede?
"Spero invece che sia possibile fare un accordo con il comune che sia proficuo per entrambi. Siamo legati a questo stadio, è intitolato al Grande Torino ed è uno stadio storico. Siamo felici di trovare una soluzione positiva. Non dico che non vogliamo questo stadio, anzi lavoriamo per fare un'offerta che possa essere accettabile dal comune e che tenga conto degli investimenti da fare. L'obiettivo è trovare un accordo con il comune"

Ore 12.47 - Termina la conferenza stampa di Cairo

Articoli correlati
Cairo: "La contestazione non aiuta ma ora penso a risolvere i problemi del Torino"... Cairo: "La contestazione non aiuta ma ora penso a risolvere i problemi del Torino"
Torino, Cairo e la cessione del club: "Un anno fa ho dato la disponibilità. Non ho... Torino, Cairo e la cessione del club: "Un anno fa ho dato la disponibilità. Non ho ricevuto offerte"
Juventus, attesa per Bremer e Yildiz. Verona, Sogliano parla delle critiche: le top... Juventus, attesa per Bremer e Yildiz. Verona, Sogliano parla delle critiche: le top news delle 13
Altre notizie Serie A
Ronaldo stasera a San Siro. Nel '97 guidò la rimonta con lo Strasburgo: chi c'era... Ronaldo stasera a San Siro. Nel '97 guidò la rimonta con lo Strasburgo: chi c'era in quell'Inter
Bologna, Joao Mario: "Qui per una scelta tattica. Permanenza? Penso solo al presente"... Live TMWBologna, Joao Mario: "Qui per una scelta tattica. Permanenza? Penso solo al presente"
Cairo: "La contestazione non aiuta ma ora penso a risolvere i problemi del Torino"... Cairo: "La contestazione non aiuta ma ora penso a risolvere i problemi del Torino"
L'ex vice-ct della Turchia su Yildiz: "La Juve non lo aiuta a diventare uno dei top... TMWL'ex vice-ct della Turchia su Yildiz: "La Juve non lo aiuta a diventare uno dei top al mondo"
Borussia Dortmund, rifinitura in corso verso l'Atalanta: Kovac spera di recuperare... Borussia Dortmund, rifinitura in corso verso l'Atalanta: Kovac spera di recuperare due giocatori
Il Lecce si è allenato in vista del Como: personalizzato per Gandelman e Berisha Il Lecce si è allenato in vista del Como: personalizzato per Gandelman e Berisha
Verona, il ds Sogliano: "Mercato? Spesi 7 milioni, dopo aver venduto per 30" Verona, il ds Sogliano: "Mercato? Spesi 7 milioni, dopo aver venduto per 30"
Buffon su Di Gregorio: "Qualcosina non sta andando… Può servirgli riposo, non è una... Buffon su Di Gregorio: "Qualcosina non sta andando… Può servirgli riposo, non è una bocciatura"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana
4 Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
5 D'Aversa: "Voglio rialzare il Toro. Modulo? Giocheremo a 3 dietro, ma conta l'atteggiamento"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Yildiz (col tutore) e Bremer in gruppo dopo un riscaldamento personalizzato
Immagine top news n.1 Infortunio Baturina, c'è l'esito degli esami: il Como perde il suo talento, ecco per quanto
Immagine top news n.2 Verona, parla Sogliano: "Classifica drammatica, ma leggere certe cose è sleale"
Immagine top news n.3 Le prime sette fanno un altro campionato. Ma occhio alla variabile Lazio per la corsa all'Europa
Immagine top news n.4 Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
Immagine top news n.5 Napoli, De Bruyne con cautela: Conte lo prepara per il rush finale, sarà un rientro alla Lukaku
Immagine top news n.6 La Juventus passa dalle parole ai fatti: vicinissimo il rinnovo di McKennie fino al 2030
Immagine top news n.7 Disastro Tottenham, rischio retrocessione concreto. Tudor commette lo stesso errore di Frank
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.2 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.3 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 L'osservatore Palma: "Hansen del Bodo il nuovo Hojlund. Borussia, che talento Kabar"
Immagine news Serie C n.2 Pillon: “Il Vicenza ha già vinto il campionato. Catania? 5 punti non sono tanti da recuperare"
Immagine news Altre Notizie n.3 Zona Champions League, chi rimane fuori? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 A Gasperini piace Bernasconi: dopo il no dell'Atalanta a gennaio, nuovo assalto estivo Roma
Immagine news Serie A n.2 Ronaldo stasera a San Siro. Nel '97 guidò la rimonta con lo Strasburgo: chi c'era in quell'Inter
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Joao Mario: "Qui per una scelta tattica. Permanenza? Penso solo al presente"
Immagine news Serie A n.4 Cairo: "La contestazione non aiuta ma ora penso a risolvere i problemi del Torino"
Immagine news Serie A n.5 L'ex vice-ct della Turchia su Yildiz: "La Juve non lo aiuta a diventare uno dei top al mondo"
Immagine news Serie A n.6 Borussia Dortmund, rifinitura in corso verso l'Atalanta: Kovac spera di recuperare due giocatori
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, si lavora ai rinnovi di contratto: ai dettagli per Busio, aperte le trattative con Haps
Immagine news Serie B n.2 Nuovo socio per il Venezia: è l'imprenditore statunitense Tim Leiweke
Immagine news Serie B n.3 La porta del Pescara parla norvegese: tesserato il classe 2005 Brondbo
Immagine news Serie B n.4 Bisoli fa le carte alla Serie B: "Venezia la più forte, ma anche il Monza ha tutto per la A"
Immagine news Serie B n.5 Begic, l'agente: "Per giocare alla Samp servono le palle, lui non ha paura. E vorrebbe rimanere"
Immagine news Serie B n.6 Tegola in difesa per la Reggiana: si ferma Bozzolan. Frattura al quinto metatarso
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pillon: “Il Vicenza ha già vinto il campionato. Catania? 5 punti non sono tanti da recuperare"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, Girone A: quando può vincere il campionato il Vicenza?
Immagine news Serie C n.3 Serie C, gli arbitri della 29ª giornata per i tre gironi: Salernitana-Catania a Manedo Mazzoni di Prato
Immagine news Serie C n.4 Casertana, tesserato il difensore Pietro Martino: era con la squadra da oltre un mese
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, cronistoria di un esonero annunciato. Naufraga il progetto di Faggiano
Immagine news Serie C n.6 La Samb non ha fretta, ma è comunque caccia al nuovo Ds. Spunta anche il nome di Mussi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bodo/Glimt
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV