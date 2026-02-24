Milan-Parma, regolare lo 0-1. Tommasi: "Valenti è fermo, Troilo ruba il tempo a Bartesaghi"

La trasmissione Open VAR, in onda su DAZN, prosegue con l'analisi delle decisioni di Marco Piccinini in Milan-Parma. Intanto vengono proposte le comunicazioni in tempo reale tra gli arbitri:

Il dialogo

Sala VAR arbitro 1: "Aspetta che ha fischiato fallo".

Arbitro: "C'è fallo sul portiere".

Sala VAR arbitro 1: "Dice fallo sul portiere. Lui è fermo".

Arbitro: "Non si è mosso, te non lo puoi toccare (dice a Valenti, ndr)".

Sala VAR arbitro 1: "È buono. Lui è fermo, non fa niente".

Sala VAR arbitro 2: "Il 37 (Troilo, ndr) voglio vedere se fa fallo sul difensore".

Sala VAR arbitro 1: "Esatto, guarda cosa fa nella finalizzazione".

Arbitro: "Se ho sbagliato lo vado a vedere (ai giocatori del Parma, ndr)".

Sala VAR arbitro 1: "Guardalo da dietro... È da convalidare".

Sala VAR arbitro 2: "Non fa fallo sul difensore, dopodiché ho una bandierina blu (possibile fuorigioco geografico, ndr)".

Arbitro: "Non lo può toccare in area di porta".

Sala VAR arbitro 1: "Per me è buono".

Sala VAR arbitro 2: "Sì, però guardiamo la blu".

Sala VAR arbitro 1: "Sì, io ti dico il mio feeling. Non impatta. Falla andare fino in fondo".

Sala VAR arbitro 2: "È da farla rivedere".

Sala VAR arbitro 1: "Sì, è gol regolare".

Arbitro: "Devi venire?".

Sala VAR arbitro 2: "Sì".

Sala VAR arbitro 1: "Digli che è sempre di schiena e non fa niente contro Maignan".

[...]

Arbitro: "Vai".

Sala VAR arbitro 2: "Allora ti faccio vedere che il giocatore del Parma è sempre fermo".

Arbitro: "Però secondo me fa ostruzione, no?".

Sala VAR arbitro 2: "Lui rimane sempre fermo dal momento della battuta".

[...]

Sala VAR arbitro 2: "Dopodiché il 37 come segna? Per me non fa fallo, ti faccio vedere tutto".

Arbitro: "Per me non è fallo questo".

Sala VAR arbitro 2: "No, non ti sto dicendo questo".

Arbitro: "Cosa mi stai dicendo?".

Sala VAR arbitro 2: "Ti sto facendo vedere tutto, anche il fuorigioco geografico".

Arbitro: "No, quello non è fuorigioco".

Sala VAR arbitro 2: "La review è aperta perché hai fischiato fallo sul portiere".

Arbitro: "Allora, scusami sono qui ed è un attimo complicato. Io ho fischiato fallo sul portiere, lui evita una possibile parata. Per te non c'è fallo?".

Sala VAR arbitro 1: "No, digli di no".

Sala VAR arbitro 2: "No, rimane sempre fermo".

Arbitro: "Invece Troilo? Fammi vedere".

Sala VAR arbitro 1: "Nulla. Digli la tua".

Sala VAR arbitro 2: "Guarda anche la posizione geografica".

Arbitro: "Quindi è fuorigioco?".

Sala VAR arbitro 1: "No, fuorigioco no, digli di no".

Sala VAR arbitro 2: "La review è solamente aperta per il non fallo sul portiere, ti faccio vedere tutto per completezza".

Arbitro: "Ok".

Sala VAR arbitro 1: "Non ho capito cosa decide…".

[...]

Sala VAR arbitro 1: "Bene".

Dino Tommasi, dirigente arbitrale, parla così a DAZN durante Open VAR: "Piccinini fischia proprio quella situazione, credendola un'ostruzione, in realtà Valenti è completamente fermo, non fa alcun movimento verso Maignan, non ostruisce e ha diritto di posizionarsi lì. L'OFR è corretta, il fallo non c'è. Anche la situazione di Troilo… Ruba il tempo a Bartesaghi, è chiaramente regolare, ricorda il gol di De Ketelaere in Atalanta-Milan... Qui Bartesaghi manco salta. Sarebbe stato differente se si fosse appoggiato per togliergli il tempo, ma glielo ha già rubato, c'è un leggero appoggio fisiologico al fatto che gli ha tolto il tempo sul salto. Non è mai punibile neanche il fuorigioco di Ondrejka, è lì, ma non impatta. Rete regolare. Ci fosse un movimento verso il portiere sarebbe differente, ma lui è fermo, dà le spalle a Maignan…".