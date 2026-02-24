Juve, Spalletti: "Yildiz vuole esserci. Di Gregorio? Bisogna accettare il fatto di essere disprezzati"

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Galatasaray, ha parlato anche della voglia di Kenan Yildiz di essere presente alla gara di ritorno dei playoff di Champions League, con i bianconeri che andranno alla caccia dell'impresa di ribaltare il 5-2 dell'andata: "Per noi lui è già un leader, anche se è molto giovane. È un punto di riferimento e lo fa vedere con la serenità che ha anche nei momenti più difficili.

Ha la caratteristica del leader il giocatore che salta l'uomo, ma Kenan caratterialmente ha fatto vedere nell'ultimo periodo la sua volontà di rimanere qui. Domani vuole esserci in tutti i modi, ci tiene a giocare questa sfida. Oggi l'allenamento l'ha fatto parziale ma uscendo ha fatto una traiettoria di una curva passandomi vicino per dirmi 'io ci sono'".

Parole poi anche su Michele Di Gregorio, criticato dopo le ultime prestazioni: "In generale bisogna sviluppare la capacità di accettare di essere disprezzati. È fondamentale, per non dipendere dagli sguardi degli altri. Bisogna smettere di pensare a cosa succederà ma mettersi nelle condizioni di far succedere cosa vuoi che accada. Bisogna dividere le cose belle che succedono da quelle brutte".