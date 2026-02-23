Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?

Il gol di Evelyne Viens all’Inter ha un peso specifico importantissimo sulla Serie A Women Athora: con la rete della canadese, la Roma ha allungato a +6 sull’Inter, ma nella Top 11 della giornata ci sono anche altre due giallorosse, Oladipo e il neoacquisto Csiki. La squadra di Rossettini ha approfittato anche del pareggio della Juventus sul campo della Ternana Women, rappresentata in formazione da Pacioni e dalle autrici dei due gol, Valeria Pirone e Giada Pellegrino Cimò.

Ecco gli Opta Facts relativi alla Top 11 della quindicesima giornata della Serie A Women Athora 2025-26:

Camelia Ceasar: Tra i portieri che in questa giornata hanno tenuto la porta inviolata, la giocatrice del Parma è stata quella che ha subito più tiri in porta (cinque); in generale, inoltre, solo Forcinella ha effettuato più salvataggi della gialloblù (cinque come Rusek).

Eleonora Pacioni: La rossoverde, oltre ad aver servito l’assist a Cimò per il 2-2 con la Juventus, è stata la giocatrice che in questa giornata ha intercettato più palloni (sei).

Shukurat Oladipo: La giallorossa è stata la giocatrice che in questa giornata di campionato ha effettuato più respinte difensive (10) e, nella sfida tra Inter e Roma, quella che ha vinto più contrasti (tre, su tre effettuati).

Elisabetta Oliviero: Oltre ad aver servito un assist nel 2-2 contro il Milan, la biancoceleste è stata, tra i difensori, la giocatrice con più cross tentati in questa giornata (sei, corner inclusi) e con più tocchi effettuati in area avversaria (quattro).

Emma Severini: La classe 2003 della Fiorentina è l’unica giocatrice che in questo turno di campionato ha segnato più di un gol (doppietta nel 3-2 contro il Sassuolo); inoltre, tra le centrocampiste che hanno tentato più di due conclusioni, è una delle due che hanno registrato il 100% di precisione al tiro, insieme a Vilhjálmsdóttir (3/3 entrambe).

Anna Csiki: Nella sfida tra Inter e Roma, la giallorossa è stata la giocatrice con più duelli tentati sia totali (10) che aerei (sei); inoltre, tra le centrocampiste impiegate nel weekend, nessuna ha recuperato più palloni (nove come Vaitukaityte e Hilaj).

Clarisse Le Bihan: La biancoceleste, oltre al gol segnato nel 2-2 contro il Milan, è stata la giocatrice che ha tentato più tiri nel match del Fersini (tre) e che ha effettuato più tocchi in area avversaria (sei, almeno due più di qualsiasi altra).

Matilde Pavan: Oltre ad aver servito l’assist a Vaitukaityte nell’1-0 contro il Genoa, la lariana ha completato quattro dribbling in questa giornata (record condiviso con Eiríksdóttir) ed è stata la giocatrice con la più alta percentuale di duelli vinti tra quelle che ne hanno ingaggiati più di cinque (91% - 10/11).

Valeria Pirone: Nella giornata di Serie A appena terminata, oltre ad aver segnato un gol nel 2-2 con la Juventus, la classe ’88 è stata la giocatrice che ha effettuato più conclusioni (sei) e l’attaccante che ha vinto più duelli (10).

Évelyne Viens: La canadese, oltre ad aver siglato il gol vittoria della Roma contro l’Inter (1-0), è stata la giocatrice che ha centrato più volte lo specchio della porta (tre) e quella che ha effettuato più tocchi in area avversaria (sette) nella sfida dell’Arena Civica.

Giada Pellegrino Cimò: Oltre ad aver realizzato il gol del 2-2 con la Juventus e ad aver guadagnato un calcio di rigore, la classe 2006 ha partecipato a sette tiri nella giornata di campionato appena terminata (quattro conclusioni e tre occasioni create), meno solo di Pirone e Fløe (otto) tra le attaccanti scese in campo.