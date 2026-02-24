Inter, Marotta: "Simeone? Fake news, Chivu sta dimostrando di essere all'altezza"

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt: "Credo che tutte le imprese sono possibili nello sport, il loro margine di vantaggio è importante ma non irrimediabile. Sono fiducioso, rispetto per gli avversari ma non dobbiamo avere paura e dare il massimo".

La presenza di Ronaldo può far scattare l'effetto emulazione?

"Certamente, il fatto di emularlo sarebbe sufficiente per dare tanta grinta ai nostri giovani".

Le voci che parlano di preaccordo con Simeone?

"Definiamola una fake news, assolutamente. Non c'è neanche da parlarne, perché siamo straordinariamente contenti di Chivu. Forse siamo stati anche un pochino fortunati, ma la fortuna è una circostanza favorevole. Nella sostanza Chivu sta dimostrando con i fatti di essere all'altezza di allenare l'Inter".

Cosa cambia dal punto di vista economico?

"Dal punto di vista economico è importante, ma non rilevante. Oggi l'appuntamento è sportivo e gratifica la storia dell'Inter, vogliamo onorarlo nel migliore dei modi. Poi se dovessimo mancare questo appuntamento andremo a rimediare in corsa l'aspetto bilancistico, ma non è un problema".