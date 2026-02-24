Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Disavventura per il nuovo portiere del Pescara Brondbo: è arrivato senza bagaglio

© foto di Federico Serra
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:40Serie B
Tommaso Maschio

Una piccola disavventura ha segnato l’arrivo a Pescara del nuovo portiere Magnus Brondbo, arrivato da svincolato dopo l’infortunio di Sebastiano Desplanches che ne avrà per i prossimi due mesi. Come riporta Forzapescara.com il bagaglio del norvegese non è arrivato in tempo a destinazione. Imbarcatosi nella giornata di ieri a Oslo infatti il giocatore è arrivato a Bologna, ma senza le proprie valigie costringendo il giovane portiere scandinavo a recuperare in extremis abbigliamento e materiale sportivo prima di presentarsi al campo d’allenamento per la prima seduta coi nuovi compagni.

La seconda esperienza in Italia del classe 2005, che aveva già giocato quattro stagioni fa nelle giovanili della Roma senza però essere riscattato dai giallorossi, non inizia dunque nel migliore dei modi. Anche non per colpe sue.

L’ex Bodo/Glimt è stato annunciato ufficialmente nella giornata di oggi dal club abruzzese e proverà a giocarsi le sue chance da titolare in un reparto molto giovane – Desplanches, ora infortunato, è un classe 2003, Saio un 2002 e Profeta addirittura 2009 – con l’ex prodotto del vivaio della Sampdoria, ma non solo: il norvegese si gioca anche la conferma e un prolungamento dell’esperienza italiana visto che a fine anno, comunque vada, Desplanches è destinato a far ritorno al Palermo che ne detiene il cartellino.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV