Newcastle-Qarabag 1-0 dopo 4' grazie a Tonali. Primo gol in Champions League dell'azzurro
Bastano 4' a Sandro Tonali per mettere a segno l'1-0 per il suo Newcastle sul Qarabag nel match valido per il ritorno del playoff di Champions League.
L'ex centrocampista del Milan s'inserisce in area, scarica sulla sinistra per il colpo di testa di Osula. Pallone respinto da Kochalski nei pressi del centrocampista italiano che segna. Per lui si tratta del primo centro in assoluto nella massima competizione europea.
Queste le formazioni ufficiali della sfida:
Newcastle (4-2-3-1): Ramsdale; Trippier, Botman, Burn, A. Murphy; Joelinton, Tonali; Barnes, Woltemade, J. Murphy; Osula. Allenatore: Howe
Qarabag (3-4-2-1): Kochalski; Silva, B. Huseynov, Medina; Dani Bolt, Pedro Bicalho, Jankovic, Cafarguliyev; Montiel, Zoubir; Duran. Allenatore: Gurbanov.