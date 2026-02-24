Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie A e la lotta salvezza vista dagli opinionisti di TMW Radio
Si fa sempre più calda la lotta per la salvezza in Serie A. Con la vittoria della Fiorentina sul Pisa, ora i Viola lasciano la zona retrocessione, ma in realtà sono in tante ad essere invischiate. Ecco cosa inciderà di più in questa "lotta" secondo le voci di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Alla fine l'equilibrio tra migliore difesa e attacco avrà la meglio. La Cremonese fa fatica a segnare e se non lo fai non ti salvi. E poi uno come Kean non ce l'ha nessuno lì. La Fiorentina ha le qualità giuste, deve stare calma ora e andare avanti. Il Torino è la peggior difesa del campionato, serviva il cambio ora. Deve rimettersi in carreggiata, gli uomini ce li ha ma gli serve più sprint. Kean per me sposta gli equilibri comunque".

Luigi Garzya: "Il Genoa è una buona squadra, rispecchia il carattere del proprio allenatore. Però sarà dura anche per lei. Sono sette a lottare, poi solo una retrocederà perché vedo già già Verona e Pisa. ll Lecce ha la miglior difesa, è una squadra che sa lottare e ha lo spirito giusto, è conscia delle proprie qualità. Poi ha difesa e centrocampo buono. Segna poco però. La Fiorentina la escluderei, il Torino ha tra le peggior difese, ma ha preso 11 gol dal Como in due sfide, questo fa capire che non sono proprio così scarsi. E la Cremonese è partita alla grande, ha campato di rendita ma ora è stata risucchiata. ma ha un ottimo organico. Vedremo diversi scontri diretti da qui alla fine, ne ha parecchi il Lecce per esempio. E' tutto ancora da vedere".

Riccardo Maspero: "Per me Lecce e Cremonese si giocano l'ultimo posto. Però occhio all'aspetto ambientale in casa Torino. Se continua la contestazione e D'Aversa non trova subito il bandolo della matassa, rischia. E poi devi segnare. Vedi la Fiorentina, che ne è uscita con i gol di Kean". 

Luigi Apolloni: "Il trend della Cremonese, che era partita alla grande, è negativo. La rosa però è buona, Nicola è molto preparato, ma è in una fase dove non riesce più a trovare gli equilibri dell'inizio di campionato. Fa fatica a capire quale sarà il suo campionato. La Fiorentina ha qualità enormi, Vanoli è stato bravo a riuscire e a rimentalizzare una squadra che era partita con altri obiettivi. Ha fatto capire ai giocatori che devono solo salvarsi, e le qualità stanno venendo fuori. La Cremonese è la più pericolante. Il suo obiettivo però era quello di salvarsi, non vorrei si sia persa dopo essere andata a metà classifica. Torino anche in difficoltà, ma anche il Parma, anche se è a 32 punti, è lì. Cuesta è arrivato con tanta diffidenza, non avendo mai allenato, soprattutto in Italia. Cherubini ci ha visto lungo, è preparato a livello tattico e ha capito subito che andava fatta bene la fase difensiva. Ha mentalizzato tutti i giocatori nel fare la fase difensiva, compresi gli attaccanti. E' un pò carente nella fase offensiva". 

Serie A e la lotta salvezza vista dagli opinionisti di TMW Radio TMW RadioSerie A e la lotta salvezza vista dagli opinionisti di TMW Radio
