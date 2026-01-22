Bove tornerà in campo, il messaggio dell'AIC: "Notizia che aspettavamo fiduciosi da tempo"
La notizia è arrivata nella giornata di ieri. Edoardo Bove riparte dal Watford. L'ex centrocampista di Roma e Fiorentina tornerà finalmente ad inseguire un pallone dopo il grave episodio che lo ha colpito il primo dicembre del 2024. L'Assocalciatori ha voluto celebrare questo momento e mandare un messaggio d'in bocca al lupo al ragazzo con un post pubblicato sulla propria pagina ufficiale di X:
"Edoardo Bove tornerà in campo, indosserà la maglia del Watford. Una notizia che aspettavamo fiduciosi da tempo. Al calciatore va il nostro più grande 'in bocca al lupo' per la sua carriera, ancora tutta da scrivere! Good luck, Edo!".
