TMW Radio Braglia: "Questo è un Como che può puntare veramente alla zona Champions"

A TMW Radio, durante Maracanà, a parlare del temi del giorno è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Chivu alla prima esperienza in una big ed è già davanti a tutti. Ha avuto fortuna di trovare un'Inter forte e già collaudata?

"Troppo semplice dire così. I risultati oggi dicono altro, la personalità e l'umiltà come persona e tecnico ha portato l'Inter oggi ad arrivare a mettere una serie ipoteca sullo Scudetto. Ovvio, manca ancora tanto...".

Como avanti in Coppa Italia, battuta la Fiorentina:

"Mi spiace, però è una serie indiziata a dove retrocedere la Fiorentina. Non vedo giocatori che hanno quella voglia di giocare per quel traguardo che è la salvezza. Oggi l'identità della Fiorentina non rispecchia le sue qualità. Oggi non vedo da parte della società e della rosa quello spirito che ti permette di raggiungere quel traguardo".

Che ne pensa del figlio di Commisso nuovo presidente?

"Credo serva continuità oggi. Hanno costruito il centro sportivo, credo che la continuità sia auspicabile".

Como che punta a Champions e Coppa Italia:

"Facile essere oggi fan del Como, io lo dico da inizio stagione. Ritorno sul metodo di Fabregas, al Como è difficile tirare in porta. Butez è uno di quelli che porta meno punti ai suoi in Serie A, segno che non servono i suoi miracoli. Non è importante che pari ma anche che imposti il gioco. Difficile dire però quale sarà il suo obiettivo. Vedendolo giocare, si vede che migliorano i giovani. Non è detto che possa arrivare in zona Champions. Potenzialmente il Como, dopo l'Inter, ha due rose. Chi entra, vale quanto quello che esce".