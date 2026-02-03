TMW Radio Braglia: "Juve, rinnova Spalletti. Roma, se Malen fosse arrivato in estate..."

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Voto di mercato alla Roma 7, condivide?

"Se valutiamo da 7 la Roma, cosa dobbiamo dire di quello del Como all'inizio. L'unico allenatore che abbia dettato e scelto gli acquisti è Fabregas. Con giocatori poi che si sono valutati. Aspettiamo a valutare la Roma, ci sono delle scommesse per ora, a parte Malen. La Roma credo abbia perso una grossa occasione per giocarsi il campionato. Se avesse fatto questo mercato dall'inizio, sarebbe stata la squadra da battere insieme all'Inter. Se Malen fosse arrivato insieme agli altri ad agosto, probabilmente Gasperini avrebbe avuto i punti per lottare con l'Inter e le altre".

Poteva fare di più Svilar in occasione del gol dell'Udinese?

"Non credo. Certo, da uno come lui può aspettarti che possa pararlo. La palla che si impenna è lenta ma è uno i quei palloni che scappano dal controllo. Ha visto la palla partire e forse si è spostato troppo sulla traiettoria della palla. Credo che abbia responsabilità sul gol del Milan invece".

I top e i flop del calciomercato invernale?

"Denari ce n'erano pochi da spendere. Credo che la cosa migliore l'abbia fatta l'Inter, che ha tenuto tutti. L'Inter insieme alla Juventus, anche se deve sbrigarsi a rinnovare con Spalletti per non rischiare di mettere a repentaglio gli obiettivi stagionali. La guerra di potere in società tra Comolli e Chiellini va risolta da chi ha in mano la proprietà. Una Juve così gestita non va bene".

Spalletti può essere messo in dubbio?

"Faccio solo una domanda: chi decide all'interno della società? Chiellini? Comolli? Il problema di fondo è che Spalletti è arrivato per volere di Chiellini...Ho sempre sentito parlare Chiellini di Spalletti, mai Comolli".