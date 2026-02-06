Udinese, Inler: "Ho parlato con Rakitic di Mlacic. E' un ragazzo molto interessante"
In casa Udinese oggi è stato il giorno delle parole. Di Mlacic e Arizala, con tanta curiosità soprattutto intorno al croato, che ha rifiutato l'Inter preferendo una tappa intermedia prima di confrontarsi con una big.
"Su Mlacic posso dire che lo seguiamo da tanto. È un ragazzo interessante, molto forte, che ha già fatto uno step importante venendo qui da noi - ha detto in conferenza stampa Gökhan Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese - . Ho parlato con Rakitic, mi ha parlato del ragazzo e me lo ha descritto come un lavoratore che vuole crescere passo dopo passo. E' importante saper fare il passo non più lungo della gamba".
