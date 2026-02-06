Collavino su Mlacic e Arizala: "Entrambi ci hanno scelto nonostante ci fossero club più blasonati"

Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese, ha presentato così in conferenza stampa i due nuovi acquisti bianconeri Branimir Mlacic e Juan David Arizala: "Prima di presentare Mlacic e Arizala vorrei sottolineare quanto detto da Gian Luca Nani in conferenza, è stato un mercato di completamento, dove siamo andati a prendere due giovani molto interessanti, che saranno importanti per il presente e il futuro dell'Udinese.

Arizala è un esterno di gamba che ha un grande futuro davanti, Mlacic è un difensore che sa interpretare il suo ruolo a livelli molto alti nonostante la giovane età. Già titolare nell'Hajduk Spalato e in Europa League nonostante la giovane età, due giocatori che abbiamo strappato a una folta concorrenza, posso dire che entrambi i club da cui li abbiamo presi erano alle battute finali con altre squadre per loro.

Siamo riusciti a chiudere queste due operazioni e l'aspetto che mi rende particolarmente felice è che questi due ragazzi nonostante la presenza di club più blasonati hanno scelto noi, non solo per la nostra fama nel fare scouting ma anche per la nostra capacità di lavorare con i giovani".

