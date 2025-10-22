Brahim Diaz è l'arma di Xabi Alonso: l'ex Milan ha fatto male 2 volte alla Juventus
Brahim Diaz è l'arma a sorpresa di Xabi Alonso questa sera contro la Juventus. Il fantastista ritrova i bianconeri dopo due anni e in passato con la maglia del Milan ha fatto male alla Vecchia Signora: 2 le reti segnate in 6 partite, entrambi molto pesanti e che hanno sancito due vittorie per i rossoneri: lo 0-3 a Torino nel maggio 2021 che ha quasi fatto perdere la Champions alla Juve e la rete del definitivo 2-0 a San Siro nell'ottobre 2022.
REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Arda Guler, Tchouaméni, Bellingham; Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius. A disp. Lunin, Gonzalez, Camavinga, Endrick, Rodrygo, Gonzalo, Fran Garcia, Mendy, Mastantuono, Pitarch. All. Xabi Alonso.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, McKennie, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. A disp. Perin, Fuscaldo, Locatelli, Conceiçao, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Joao Mario, David. All. Igor Tudor.
ARBITRO: Vinčić (Slovenia)
ASSISTENTI: Klancnik e Kovacic (Slovenia)
IV UFFICIALE: Smajc (Slovenia)
VAR: Dankert (Germania)
AVAR: Martins (Portogallo)
