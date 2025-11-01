Real Madrid, Mbappé: "Xabi Alonso diverso da Ancelotti. Che crescita dal suo arrivo"

Kylian Mbappé sta vivendo una seconda stagione da protagonista assoluto al Real Madrid. Dall'arrivo in panchina di Xabi Alonso, il fuoriclasse francese ha già messo a segno 16 gol e 2 assist in 13 partite, confermandosi leader tecnico e carismatico dei Blancos. In un’intervista concessa a Marca, l’ex attaccante del PSG ha raccontato le sensazioni di questo nuovo percorso, tracciando un parallelo con l’era di Carlo Ancelotti, suo allenatore nella scorsa stagione.

"Ho avuto tanti allenatori, ognuno con la propria filosofia. Xabi è diverso da Ancelotti: ha un metodo di lavoro personale e noi stiamo imparando cosa si aspetta da noi", ha spiegato Mbappé. "Dall’inizio della stagione, e dal Mondiale per Club in poi, siamo cresciuti molto, anche se abbiamo ancora margini di miglioramento. Non abbiamo ancora vinto nulla, ma siamo sulla strada giusta»".

Parole che testimoniano la sintonia tra Mbappé e Xabi Alonso, con il Real Madrid che continua a viaggiare a ritmi altissimi sia in Liga che in Europa, spinto dal talento e dalla fame del suo numero 7.