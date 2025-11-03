Ancelotti interviene sul caso-Vinicius: "Si è scusato, ha fatto un errore. Questione risolta"

Interviene anche il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, sul caso-Vinicius. L'ex allenatore del Milan conosce bene l'attaccante, con il quale ha vinto al Real Madrid.

Nella conferenza stampa in cui ha annunciato la rosa del Brasile per le amichevoli contro Tunisia e Senegal, Ancelotti è stato interrogato sulla rabbia manifestata da Vinicius nei confronti di Xabi Alonso per averlo sostituito nel Clásico, al 70' del match vinto 2-1 dai blancos contro i rivali.

Sul tema, Ancelotti ha spiegato: "Abbiamo un ottimo rapporto con Vinicius, come con tutti i giocatori. Quando succede qualcosa, ci teniamo informati a vicenda e ci chiediamo consigli. Abbiamo parlato con Vinicius della sua reazione. Gli ho detto quello che pensavo, che aveva commesso un errore, ha capito l'errore e credo che si sia scusato. La questione è risolta", ha detto.

Poi Ancelotti non ha voluto intromettersi ulteriormente in un conflitto che considera risolto: "Vinicius è un giocatore molto importante per noi, un giocatore che può dare molto e a cui siamo molto affezionati. Non credo che ci siano problemi qui, né con la sua società, né con il suo allenatore. Non sono suo padre o suo fratello, voglio solo essere il suo allenatore. La sua vita privata è affar suo", ha concluso Ancelotti.