TMW Atalanta, Antonio Percassi: "La nostra forza siete voi tifosi". Poi parla anche il figlio Luca

Durante la festa dei 118 anni dell'Atalanta, in cui verrà presentata anche una statua dedicata alla vittoria dell'Europa League del 2024, ha parlato anche l'amministratore delegato del club Luca Percassi. Queste le parole raccolte da TuttoMercatoWeb:

"Per noi atalantini questa è una serata fantastica. Devo dire che, visto che il nostro slogan è 'la maglia sudata sempre', devo fare i complimenti a chi ha organizzato e a chi ha custodito le maglie che hanno permesso una mostra straordinaria (quella che c'è stata nel pomeriggio in cui erano presernti oltre 600 magliette storiche, ndr). Forza Atalanta".

Queste invece le parole del Presidente Antonio Percassi: "E' pazzesco, ma la forza dell'Atalanta è proprio questa: la sua tifoseria straordinaria. Di questo abbiamo bisogno, perché i campionati sono lunghi e difficili e noi dobbiamo avere con noi una tifoseria fantastica".