Pisa, Gilardino: "Aebischer ok, si è fermato Lusuardi. Non dormo la notte per trovare soluzioni"

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Hellas Verona, facendo un bilancio sugli infortunati: "Purtroppo si è fermato anche Lusuardi in allenamento. Lo valuteremo. Stengs, Esteves e Maucci sono come sapete indisponibili. Aebischer è a disposizione, si è allenato. Lo valuteremo nelle prossime ore".

Come si vive la pressione in una situazione come la vostra che vi vede all'ultimo posto in classifica a quota 2 punti alla pari con il Genoa?

"È normale avere la pressione, ma si ha in ogni partita. Deve essere una paura sana che ti fa aumentare l'attenzione dei dettali all'interno della gara e la consapevolezza di poter determinare in modo positivo. Dobbiamo essere propositivi".

La sconfitta contro il Bologna è stata digerita dal gruppo?

"Siamo una squadra giovane e nuova. La maturità passa anche da certe sconfitte e da alcuni errori da correggere. Siamo intervenuti per far capire dove bisogna migliorare. Non dormo la notte per trovare soluzioni per essere più pericolosi. Però penso che solo a Bologna non abbiamo creato molto. Domani tutti vogliono vedere il Pisa visto contro la Fiorentina o a Bergamo. Il vero Pisa deve essere quello".

