Bucciantini critica Ranieri: "Non può più fare il capitano della Fiorentina, troppe scene"

Tra i temi lasciati in eredità dalla partita persa 0-1 tra le mura amiche dalla Fiorentina contro il Lecce, una sconfitta che ha ulteriormente acuito i contorni della crisi viola, si ritrova anche il calcio di rigore inizialmente concesso ai padroni di casa per un sospetto tocco in area di rigore di Pierotti sul capitano viola Ranieri.

Inizialmente Rapuano lo aveva fischiato, salvo poi tornare indietro sulla propria decisione una volta che al VAR gli hanno consigliato di andare a rivedere l'episodio. La cancellazione del calcio di rigore inizialmente concesso ha scatenato la rabbia della Fiorentina intera, ma più nello specifico dello stesso Ranieri, andato a muso duro con il quarto uomo Ayroldi, al quale - stando alle ricostruzioni del labiale grazie alle riprese dalla tv - avrebbe detto: "Se non fischia questo rigore faccio un casino".

C'è chi non ha apprezzato però il comportamento di Ranieri e spera anzi che questo possa portare a un cambio nelle gerarchie della Fiorentina. Come per esempio nel caso di Marco Bucciantini, noto volto di Sky Sport che si è così espresso dagli studi dell'emittente satellitare dopo Fiorentina-Lecce 0-1: "La Fiorentina deve cambiare tutto, anche il capitano. Ranieri non può fare una sceneggiata simile per un rigore che non c'era. Il capitano rappresenta la città e lui ha perso il diritto di rappresentare la Fiorentina. Non sono le prime sceneggiate di questo tipo, hanno causato anche sanzioni sciocche e spero che questo non gli faccia più indossare la fascia".