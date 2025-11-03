Buona la prima per la Juventus di Spalletti, Chiellini: "Ora vinciamo anche in Champions"

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è stato eletto quest'oggi nuovo Consigliere Federale in area Lega Serie A, al posto di Francesco Calvo, ex dirigente della Juventus nel frattempo passato in Premier League, all'Aston Villa.

A margine dell'Assemblea di Lega Serie A tenutasi in data odierna, lo stesso Chiellini ha parlato ai microfoni di Radio TV Serie A: "Sono orgoglioso e contento di rappresentare la Juventus e la Lega Serie A in Consiglio Federale, cercherò di dare il meglio, rendermi utile e imparare qualcosa per un ruolo che è diverso".

La Juventus intanto ha esordito con il nuovo allenatore Luciano Spalletti, vincendo sul campo della Cremonese al debutto del tecnico subentrato a Tudor. A proposito di questo, ha detto Chiellini: "Era importante vincere e ripartire bene, con tre punti. Ora domani si gioca in Champions e anche lì servono punti per guadagnare posizioni. Siamo contenti, speriamo davvero possa essere di slancio per le prossime settimane e per i prossimi mesi".