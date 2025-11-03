Chiellini eletto consigliere federale con 12 voti. La Juventus: "Buon lavoro e congratulazioni!"

Giorgio Chiellini è stato eletto nel pomeriggio come consigliere federale in quota Lega Serie A. Il Director of Football Strategy della Juventus, di fatto, ha preso il posto di Francesco Calvo che si era dimesso dopo l’addio alla Juve, e completa il consiglio con Simonelli (presidente componente di diritto), Marotta (Inter) e Campoccia (Udinese). Sia Carnevali (Sassuolo) sia Sticchi Damiani (Lecce), che erano gli altri candidati, si sono defilati avallando l’elezione di Chiellini.

A distanza di poche ore, arrivano anche i complimenti della stessa Juventus, che ha pubblicato il seguente comunicato: "Nell’assemblea di Lega di oggi, lunedì 3 novembre 2025, Giorgio Chiellini è stato eletto nel ruolo di consigliere federale: il Director of Football Strategy bianconero ha ricevuto 12 voti.

Chiellini affiancherà il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e il vicepresidente dell'Udinese Stefano Campoccia in rappresentanza della Serie A nel consiglio FIGC, oltre al presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli. Buon lavoro e congratulazioni, Giorgio!".