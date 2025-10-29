Non solo Luciano Spalletti. Chiellini conferma l'imminente arrivo alla Juventus di un ds

Ha parlato brevemente dell'imminente arrivo alla Juventus di Luciano Spalletti, il dirigente Giorgio Chiellini. "Credo che Spalletti sia un grande allenatore, con esperienza e un gioco moderno. Aspettate perché non c'è la firma, parliamo di oggi dove cercheremo di fare punti. Mi permetto di ringraziare Brambilla che ci consente di affrontare questa gara e di guardare al futuro", ha spiegato l'ex difensore prima del match contro l'Udinese.

Poi come detto spazio anche all'arrivo di un nuovo direttore sportivo, figura che a giudicare dalle parole di Chiellini arriverà presto: "Nelle prossime settimane ci sarà un Direttore Sportivo perché manca nell'organigramma", ha ammesso.

I nomi che circolano in questo senso sono diversi, per esperienza e profili. Quello che sembra in questo momento più caldo è Marco Ottolini, attuale ds del Genoa con un passato alla Juventus in qualità di capo osservatore. Il dirigente ha smentito nelle scorse ore, ma il tema sembra caldo: "Non ho ricevuto alcuna chiamata. Ci sono altre cose a cui pensare. Sono concentrato su quello che c'è da fare qui, fare bene con il Genoa", ha spiegato. Oltre a Ottolini, il management bianconero sta sondando anche il profilo di Domenico Teti, oggi al Wolverhampton, così come quello di Johannes Spors del Southampton.