Palestra: "L'Inter è la squadra che mi ha colpito di più finora". E cita tre giocatori specifici

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il laterale Marco Palestra ha detto la sua sul campionato di Serie A appena iniziato: "L’Inter è la squadra che mi ha impressionato di più per le giocate. Ma devo dire che anche allenarsi con Ederson e Lookman aiuta tantissimo, sono di un altro livello", le dichiarazioni del giocatore attualmente in prestito al Cagliari dall'Atalanta. Più in particolare, Palestra ha citato tre nomi - tutti di marca nerazzurra - per riferirsi a coloro che lo hanno maggiormente colpito finora: "Sono Lautaro, Bastoni, anche Dimarco".

Sulla scelta di approdare al Cagliari Palestra ha poi aggiunto: "Ritenevo di aver bisogno di fare un anno con continuità, sento che più gioco più riesco a esprimere le mie qualità. A Cagliari si sta da dio: tifosi, compagni, allenatore, sono tutti bravi devo dire. Ho trovato un bell’ambiente".

Sull'ottimo rendimento degli azzurrini sotto la guida del ct Silvio Baldini, infine, il calciatore classe 2005 ha dichiarato: "Secondo me già a settembre si era visto che eravamo un bel gruppo. Poi devo dire che il nostro punto di forza è veramente l’unione perché ci troviamo benissimo, facciamo tutti la corsa in più per il compagno e quindi questo ci aiuta a sentir meno la fatica. Siamo una bella squadra sia a livello di gioco sia soprattutto a livello di mentalità, di carattere. Il mister è bravissimo, in campo e anche fuori: ci fa tanti discorsi, ci parla molto, ci fa capire tantissime cose, non solo riguardanti il campo, ma anche tutti i dettagli che ci possono essere utili".