TMW Kean, al momento non è previsto un rientro a Firenze. Svolgerà dei test specifici a Udine

Arrivano aggiornamenti abbastanza confortanti per quanto riguarda le condizioni di salute del centravanti della Fiorentina e della nazionale italiana Moise Kean. Nella serata di ieri dopo essere andato in gol - l'undicesimo siglato con la maglia azzurra da parte del classe 2000 - Kean è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema alla caviglia.

Un infortunio che sta tenendo sulle spine non solo il ct Gennaro Gattuso, il quale più volte ha ribadito l'importanza del giocatore nel suo scacchiere, ma soprattutto la Fiorentina e Stefano Pioli, che potrebbero perdere il loro bomber per la trasferta a San Siro contro il Milan prevista alla ripresa del campionato. Tuttavia, dopo le parole confortanti arrivate nel post partita dal compagno di squadra Retegui ("Penso non sia niente di grave, ho parlato con lui nello spogliatoio"), la redazione di TuttoMercatoWeb ha raccolto come per il giocatore al momento non è previsto un rientro a Firenze.

Nella giornata di oggi Kean resterà in ritiro con la squadra e svolgerà dei test specifici ad Udine, città designata per la prossima partita dell'Italia, in programma martedì sera contro Israele. Da questi esame si potranno stabilire con più certezza le sue condizioni ed eventuali tempi di recupero.