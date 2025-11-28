Insigne: "Napoli, polemiche inutili: Conte è a 2 punti dalla prima. Purtroppo diamo fastidio"

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, ha parlato a Viva el Futbol da Napoli del suo addio e della scelta di ripartire dal Canada. Questo il retroscena di mercato raccontato dall'attaccante attualmente svincolato: "Non c'erano problemi con tifosi o la squadra. Il presidente ha fatto la sua scelta e io la mia. I matrimoni si fanno in due. Non ho mai chiesto tutti quei soldi al Napoli che poi ho preso al Toronto. Non li ho chiesti, non mi sarei mai permesso. Ho fatto una scelta che calcisticamente non è andata benissimo per tanti motivi, però sono stato bene con la famiglia, perciò".

Sulla stagione del Napoli di Conte, Insigne ha poi aggiunto: "I tifosi non si devono preoccupare, ho avuto Conte in nazionale, è una garanzia, non li fa mollare un centimetro. Un po' di polemiche inutili ci sono state, il Napoli è a -2 dal primo posto, di che parliamo? La Roma festeggia a +2 e noi critichiamo, perché? Io penso che il Napoli sta facendo benissimo, il campionato è lungo e penso che alla fine dirà la sua. Purtroppo Napoli dà fastidio, se non lo proteggiamo noi napoletani, chi può farlo? È la verità".